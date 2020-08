Diablo 4: Der Chef gibt ein Update zum aktuellen Stand – So geht’s voran

Rod Fergusson, der neue Chef des Teams von Diablo 4 bei Blizzard, hat sich zum Stand der Entwicklung des Hack and Slays geäußert. Trotz Corona kommen die Arbeiten gut voran.

Wer ist Rod Fergusson? Seit März 2020 kümmert sich Fergusson um die Marke Diablo bei Blizzard und überwacht die Entwicklung. Dazu gehört auch Diablo 4. Zuvor arbeitete er unter anderem an BioShock Infinite und Gears 5.

Was meinte Fergusson zum Stand der Dinge? Laut ihm kommen die Arbeiten sehr gut voran und das Team büßte nur wenig Produktivität ein. Dies liegt Fergusson zufolge daran, dass Blizzard den Entwicklern die Arbeit im Home-Office erleichtert. Die Mitarbeiter konnten ihre Ausrüstung und die PCs mit nach Hause nehmen und Blizzard übernimmt die Kosten für die Internetnutzung.

Außerdem wird darauf geachtet, dass das Team genug Freizeit und ausreichend viele Pausen hat. Darüber hinaus bekommen die Entwickler sogar Snack Boxes zugeschickt.

Diablo 4 wird ein Hack and Slay, das in einer Shared World spielt. Ihr trefft also auch auf andere Spieler, die euch etwa bei Bosskämpfen helfen.

Spieler brauchen keine Verzögerung bei Diablo 4 zu befürchten

Kann die Arbeit im Home-Office wirklich so produktiv weitergehen? Laut Rod Fergusson gibt es sogar Beweise dafür, dass die Fans sich keine Sorgen machen müssen, dass sich die Entwicklung von Diablo 4 stark verzögert.

Die Tatsache, dass wir für Hearthstone zwei Erweiterungen ausgeliefert haben und WoW kurz davor steht, ein neues Addon zu bekommen zeigt, dass sich die Mühen gelohnt haben. Und wir machen auch bei Diablo weiter – es war eine Herausforderung, aber das Team macht gerade Fortschritte. Rod Fergusson, Blizzard

Für Fergusson selbst war es aber eine große Umstellung, im Home-Office zu arbeiten. Vor allem, da die Anweisung bereits kurz nach seinem Arbeitsbeginn bei Blizzard kam.

Ich war nur acht Tage im Büro. Ich habe an einem Dienstag angefangen und am darauffolgenden Donnerstag musste jeder von zu Hause aus arbeiten. Das ist wirklich schwer für mich. Diejenigen, die mich kennen wissen, dass ich davon lebe, mit Leuten in einem Raum zu sein, mit ihnen sprechen und sie motivieren zu können sowie sie zu verstehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das vom Bildschirm aus zu machen, ist für mich wirklich schwer. Rod Fergusson, Blizzard

Was bedeutet das? Trotz Corona und Home-Office arbeitet das Team bei Blizzard hart an der Entwicklung von Diablo 4 und kommt dabei auch gut voran. Wir müssen also nicht befürchten, dass es zu einer großen Verzögerung kommt.

Allerdings wissen wir nach wie vor nicht, wann das neue Hack and Slay erscheinen soll.

Noch vor Diablo 4 wird Blizzard aller Voraussicht nach das Mobilegame Diablo Immortal veröffentlichen. Der neue Trailer zeigt schon ein Spiel, das im Grunde fast fertig aussieht, was auf einen baldigen Release hoffen lässt.