Diablo 4 klingt nach richtig viel altmodischem Spaß

Diablo 4 setzt auf bewährte Features, die nach viel Spaß klingen. Darunter das Item-System, Dungeons und Kämpfe in der offenen Welt.

Was ist los bei Diablo 4? Im Entwickler-Update sprach Luis Barriga, der Game Director des Diablo-4-Teams darüber, was euch in Diablo 4 erwartet. Und da gibt es einige Elemente, die schon früher zu Diablo gehörten und nun auf viel Spaß hoffen lassen.

Die bewährten Elemente blühen in Diablo 4

Im Bericht erklärt Barriga, dass man das Storytelling für die Spieler verbesserte. Wenn Spieler mal eine Pause von der Kampagne brauchen, können sie einfach in die offene Welt marschieren und dort Sachen craften, an Events oder Nebenquests teilnehmen oder sogar World-PvP ausüben.

Dazu gehören auch Camps in der offenen Welt, an denen ihr Gegner ausradieren sollt. Habt ihr das gemacht, eröffnen sich euch an diesen Orten Wegpunkte. Das müsst ihr nicht machen, sondern gehört zum Entdecken in Diablo 4 dazu.

Ein Camp in Diablo 4 – Besiegt die Gegner dort, neutralisiert es und sichert euch einen Wegpunkt.

Die Items: Bei einem der internen Spieltests zu Diablo 4 sammelte das Diablo-4-Team unter anderem Feedback zum Gegenstands-System. Luis Barriga erklärt, dass man sich mit den Items wieder länger beschäftigt. Man führt die Gedanken auch nach dem Spielen mit sich und denkt darüber nach, wie man seinen Charakter verbessern kann.

Er weist gleichzeitig auf die Beständigkeit hin. „Ausrüstung und Fertigkeiten, die man an Tag Eins auswählt, haben auch noch an Tag Zwei Gewicht […]“, erklärt Barriga. „Ich habe über die Gegenstände nachgedacht, die ich für meinen Build erhalten könnte, und über die Talente, die ich bald endlich freischalten würde, um diese wichtigen Synergien im Spiel zu erreichen.“.

Dieses wohlige Gefühl, abends im Bett zu liegen und Theorycrafting im Kopf oder mit Talentrechnern zu spielen und über Ausrüstung nachzudenken, könnte also mit Diablo 4 zurückkehren. Dazu gibt es wieder magische, seltene und auch legendäre Gegenstände.

Dazu gab es dann auch gleich einen Vorgeschmack auf die Items, die während des Spieletests bei Blizzard verfügbar waren. Bedenkt bei den folgenden Bildern, dass die Symbole der Gegenstände noch nicht final sind.

Seltene Gegenstände in Diablo 4

Legendäre Gegenstände in Diablo 4

An einem frühen Entwurf des Item-Systems für Diablo 4 meckerten Spieler, Blizzard änderte es.

Dungeons: Diese mit Gegnern übersäten, instanzierten Level kommen auch in Diablo 4 zurück. Im Quartalsupdate erklären die Entwickler, dass ihr sie privat betretet. Also nur ihr und eure Gruppe kommen da rein und seid für euch sichtbar.

Bereits im November erklärte Blizzard, wie das genau läuft. Wie man das kennt, werden diese Dungeons wieder zufällig generiert. Es kann dabei passieren, dass sich verschiedene Areale mischen, sodass eine Höhle direkt in einen Wald übergehen könnte.

Der Haupt-Content dieser Dungeons besteht aus zufällig generierten Events und Dungeon-Aufgaben, die ihr lösen sollt. Im Vergleich zu Diablo 3 sind diese Events nicht an bestimmte Orte gebunden – in jedem Dungeon können verschiedene Events auftauchen. Dazu kommt, dass ihr jeden Dungeon im Spiel mit einem Schlüssel in einen Endgame-Dungeon verwandeln könnt.

Mit einem Schlüssel wertet ihr ein Dungeon zu einem Keyed-Dungeon auf

Diese „Keyed Dungeons“ sollen wirklich alles von euch fordern. Das spielt dann auch wieder mit den angesprochenen Item-Builds zusammen, über die man sich auch nach dem Spiel seinen Kopf zerbricht. Denn es ist nötig, euren Helden immer an die Affixe des jeweiligen Dungeons anzupassen. Dazu solltet ihr verschiedene Builds beherrschen und bestenfalls auch meistern.

Diablo 4 stellt 3 Klassen vor – Das können Druide, Barbar, Zauberer

Storytelling: Beim Erzählen der Geschichten hat sich Blizzard ein paar Tricks einfallen lassen, damit ihr gut in die Story eintauchen könnt, aber kaum aus der Spielwelt gerissen werdet. Dafür wird mit verschiedenen Kamera-Einstellungen gearbeitet, die in der Spielwelt auf euren Charakter zoomen.

Hinzu kommen Zwischensequenzen in Echtzeit. Das bedeutet, dass ihr euren Charakter mit dem Gear, das er gerade trägt, in dieser Zwischensequenz sehen könnt.

Mehr dazu, wie Blizzard die Art des Storytellings in Diablo 4 verändert.

Zu diesen Features kommen Inhalte wie Weltenbosse und Weltereignisse, PvP in der offenen Welt, Crafting, Nebenquests und mehr.

Diablo 4 bietet zwar auch viele Features, die man aus Shared-World-Spielen kennt, doch entwarnt die Spieler: Das wird kein MMO.

Wie gefallen euch die bisher vorgestellten Inhalt zum neusten Teil des kooperativen Hack’n’Slash aus dem Hause Blizzard? Gefällt euch das oder wünscht ihr noch mehr Nostalgie?