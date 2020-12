Auch in Diablo 4 wird die Jagd nach den Items eine wichtige Rolle spielen. Doch es gibt einige Unterschiede am Item-System im Vergleich zu Diablo 3. Die wurden nun in einem neuen Quartalsupdate vorgestellt.

Was ändert sich? Diablo 4 soll von der Komplexität des Items-Systems zwischen Diablo 2 und 3 liegen. Laut Blizzard sollen die Items die Identität der Klassen stärken, sie aber nur unterstützen und nicht definieren.

Im Zuge des Quartalsupdates erklärten sie, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zu den anderen Spielen liegen. Vor allem die legendäre Ausrüstung wurde angepasst, sodass diese nicht länger statische Affixe haben, sondern zufällige.

Zudem kehren die Einzigartigen Items zurück, die nun die Rolle der legendären Gegenstände aus Diablo 3 übernehmen.

So funktioniert die Ausrüstung in Diablo 4

Wie funktionieren Waffen in Diablo 4? Wie für das Genre typisch soll jede Waffe Vor- und Nachteile im Kampf bieten. Einhandwaffen sollen dabei grundsätzlich schneller zuschlagen, während Zweihandwaffen mehr Schaden verursachen:

Wer Frostbolzen mit einem Zauberstab verschießt, der kanalisiert sie schneller, dafür verursachen sie jedoch weniger Schaden

Wer Frostbolzen mit einem Zweihandstab verschießt, verursacht mehr Schaden, kanalisiert diese jedoch langsamer

Blizzard zeigte die ersten Waffen und betonte, dass jedes der Vorschaubilder den Skin der jeweiligen Waffe abbilden soll.

Was ändert Blizzard an der Qualität der Gegenstände? Während man in Diablo 3 im späten Spielverlauf nur noch auf gelbe und später orange oder grüne Gegenstände schaute, sollen in Diablo 4 Gegenstände aller Seltenheiten im Endgame noch eine Rolle spielen.

In höheren Leveln sollen deshalb die seltenen und besseren Gegenstände mehr Affixe bekommen. Zudem wurde die Zahl der verschiedenen Affixe insgesamt erhöht.

Das soll dazu führen, dass sie unter Umständen doch interessanter sind, als Legendäre oder Einzigartige Gegenstände. Denn auch hier gibt es Änderungen.

Legendäre Gegenstände bekommen zufällige Affixe

Was ändert sich an Legendären Gegenständen? Legendäre Gegenstände sollen zukünftig wie seltene Gegenstände funktionieren, die jedoch einen Affix gegen einen besonderen Effekt eingetauscht haben.

Diese Affixe und Effekte werden bei jedem Gegenstand zufällig ausgewürfelt. Zudem gibt es spezielle Effekte bei den Legendären Gegenständen, die nur bestimmten Klassen zur Verfügung stehen.

Diese Legendären Gegenstände hat Blizzard im Blogpost gezeigt.

Einzigartige Gegenstände kehren mit Diablo 4 zurück

Die Einzigartigen Gegenstände aus Diablo 2 feiern eine Rückkehr in Diablo 4 und ersetzen die Mystischen Items aus Diablo 3:

Einzigartige Gegenstände haben feste Affixe, die unveränderlich sind

Sie besitzen ein spezielles, themenbezogenes Design

Sie bieten klassenspezifische Effekte

Wenn ihr einen solchen Gegenstand bekommt, müsst ihr mitunter eure Spielweise um ihn herum aufbauen.

3 der Einzigartigen Gegenstände in Diablo 4.

Wann gibt es mehr zu Diablo 4? Neben den regelmäßigen Quartals-Updates soll es auch im Rahmen der BlizzCon am 19. und 20. Februar neue Infos zu Diablo 4 geben.

Dabei wird es voraussichtlich um eine neue Klasse gehen, wie das Quartalsupdate angedeutet hat. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese jedoch hofft auf eine bestimmte Klasse, die in seinen Augen ein Muss für Diablo 4 ist.

Wann Diablo 4 genau erscheint, ist noch immer unklar. Möglicherweise wird es auch dazu auf der BlizzCon neue Infos geben. Wer unbedingt ein neues Hack’n Slay spielen, aber nicht bis zum Release von Diablo 4 warten möchte, findet hier eine Auswahl von Alternativen:

Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 11 aktuelle Alternativen