Warcraft III: Reforged war ein Flop. Gründe dafür gab es viele – das weiß auch Blizzard. Interne Dokumente haben nun wohl verraten, was dazu führte.

In den letzten Jahren hat das einst so ruhmreiche Image von Blizzard deutlich gelitten. Den Tiefpunkt markierte zweifelsohne die Veröffentlichung von Warcraft III: Reforged. Das war ein Spiel, das von den Fans sehnsüchtig erwartet wurde. Zahlreiche Bugs, gestrichene Features und in vielen Fällen sogar eine Verschlechterung der Funktionalität sorgten dafür, dass Reforged grandios scheiterte.

Mit 0,9 von 10 Punkten in der User-Bewertung und 59 von 100 Punkten von Kritikern war Warcraft III: Reforged das am schlechtesten bewertete Blizzard-Spiel aller Zeiten.

Ein Insider-Bericht von Bloomberg hat nun verraten, wieso der wichtige Titel so hart gescheitert ist.

Von der coolen Cutscene aus der BlizzCon ist nichts mehr geblieben.

Was sagt der Bericht? In einem Artikel von Jason Schreier wird darüber gesprochen, was gerade bei Blizzard so abgeht. Dort hat man nämlich wohl die 200 Mitarbeiter von Vicarious Visions ins Team von Blizzard integriert. Die sollen sich vor allem um die Remakes und Remaster-Spiele kümmern.

Im Zuge dessen wurde auch das „Team 1“ bei Blizzard umstrukturiert und auf andere Aufgaben verteilt. Team 1 war bei Blizzard in den letzten Jahren vor allem für die Entwicklung von Remakes und Remaster-Titeln zuständig. Zuvor arbeiteten sie an Heroes of the Storm und StarCraft II. Das sind beides Spiele, deren Entwicklung deutlich verlangsamt oder gar eingestellt wurde.

Heroes of the Storm „lebt“ zwar noch und bekommt regelmäßig Balance-Patches und neue Helden, doch die Anzahl dieser Updates ist deutlich geringer geworden.

Für StarCraft II hingegen werden gar keine neuen Inhalte mehr produziert.

Heroes of the Storm ist zwar nicht tot, die Entwicklung aber stark heruntergefahren.

Wieso ist Warcraft III: Reforged gescheitert? Bloomberg erzählt von internen Dokumenten, in denen Blizzard analysiert hat, was bei Warcraft III: Reforged alles falsch lief. Dort kamen mehrere Fehler zusammen, wie etwa die schlechte Planung, schlechte Kommunikation und ein überhasteter Release aufgrund von finanziellem Druck aus dem Management.

Als Beispiel wird hier genannt, dass Blizzard das Spiel Ende 2018 ankündigte und 2019 schon Pre-Order-Verkäufe angeboten hat, ohne einen Großteil des Entwickler-Teams im Vorfeld darüber zu informieren.

Das deckt sich auch mit der Meinung vieler Spieler und Gaming-Journalisten. Warcraft III: Reforged hätte gut und gerne noch ein halbes Jahr an Entwicklungszeit benötigt, um die Wünsche und Hoffnungen der Fans zufriedenstellen zu können. Zwar sind inzwischen die meisten Fehler behoben und das Spiel läuft rund, doch der angerichtete Schaden ist im Grunde nicht mehr rückgängig zu machen.

Warcraft III: Reforged wird in der Erinnerung der Spieler auf lange Zeit als großer Flop hängenbleiben.

Auch bei StarCraft II sind die Lichter aus – neue Inhalte gibt es keine mehr.

Wurden da auch Mitarbeiter entlassen? Dem Bericht nach ja. Die Mitarbeiter von Team 1 sollen die Gelegenheit gehabt haben, sich auf andere Positionen bei Blizzard zu bewerben. Mitarbeiter, für die es keine passende Stelle gab, wurden wohl entlassen. Einige von ihnen wechselten auch zu anderen Unternehmen, die von ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern gegründet wurden, wie etwa Frost Giant oder DreamHaven unter Mike Morhaime.

Beachtet bei den Informationen, dass sie von Bloomberg stammen und nicht offiziell von Blizzard bestätigt wurden. Der Autor Jason Schreier ist allerdings für gute Kontakte zu den einzelnen Unternehmen wie Blizzard bekannt.

Wie sich die kommenden Remakes verändern werden – wie etwa das noch nicht offiziell bestätigte „Diablo II: Resurrected“, werden sicher die kommenden Monate zeigen.