Ex-Blizzard-Chefs gründen Dreamhaven – Neue Hoffnung für Gamer?

An welchen Spielen gearbeitet werden soll, ist noch nicht klar. Man möchte aber „Spieler zusammenbringen“ – es ist also wahrscheinlich, dass es zumindest um Multiplayer-Erfahrungen gehen wird.

Jetzt wissen wir, wohin es Mike Morhaime verschlagen hat. Er bleibt offenbar in der Spielebranche und hat mit Dreamhaven nun sein eigenes Unternehmen, das auch gleich viele Ex-Kollegen vereint und so manch einem Entwickler ein neues Zuhause bietet.

Was ist Dreamhaven? Dreamhaven ist eine neue Spieleschmiede, die von Mike Morhaime gegründet wurde und von vielen ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern unterstützt wird. Morhaime selbst ist ein ehemaliges Gründungsmitglied von Blizzard und hat vor einigen Jahren Blizzard verlassen . Um seinen Weggang gab es viele hitzige Diskussionen. Für viele Fans und Kritiker war das der Augenblick, in dem Blizzard vollständig von Activision „assimiliert“ wurde, da kurz darauf größere Umstrukturierungen und Entlassungen anstanden, die jede Menge negative Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Für zahlreiche Fans von Blizzard waren die letzten Jahre ein herber Schlag. Immerhin haben viele große Namen das Unternehmen verlassen und arbeiten nicht länger an Spielen wie World of Warcraft , Hearthstone oder Diablo. Doch wohin es einen großen Teil dieser klugen Köpfe verschlagen hat, sehen wir erst jetzt. Unter der Leitung von Mike Morhaime wurde eine neue Spieleschmiede gegründet: Dreamhaven.

Die Namen von vielen Ex-Blizzard-Mitarbeitern tauchen nun wieder auf. Sie arbeiten an neuen Spielen bei einer neuen Firma. Doch was bedeutet das?

