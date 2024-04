„I’ll be back“ – Seinen legendärsten Satz wollte Arnold Schwarzenegger eigentlich gar nicht sagen

Vermutlich spielte Cameron dabei auf den österreichischen Akzent des Schauspielers an. Der Regisseur ließ die Kamera laufen und Schwarzenegger sagte den Satz „I’ll be back“ rund zehnmal auf verschiedene Weisen.

Wie wurde die Situation gelöst? Am Ende einigten sich die beiden darauf, mehrere Varianten des Satzes auszuprobieren. Cameron meinte: „Arnold, du denkst, es klingt komisch. Aber das tut es nicht. Das Tolle daran ist, dass du ganz anders klingst als ich. Das ist es, was funktioniert.“

Schwarzenegger fand jedoch die Silbe „I’ll“ blöd und empfand es als unangenehm, sie auszusprechen. Daraufhin begann eine Diskussion mit Cameron darüber. Schwarzenegger war der Meinung, es wäre besser zu sagen: „I will be back“.

Was war das Problem? Ursprünglich sah das Drehbuch von Regisseur James Cameron eine andere Variante des Satzes vor. Da hieß es nämlich: „I’ll come back“.

Um welchen Satz geht es? Denkt man an Arnold Schwarzenegger, denkt man vermutlich an eine seiner Figuren, die er auf der Leinwand verkörperte. Die MeinMMO-Community hat in einer Umfrage entschieden, welche seiner Filme die besten sind. Darunter natürlich: Der Terminator und dessen ikonische Zitate.

Arnold Schwarzenegger gilt als Ikone des Action-Kinos. Seinen berühmtesten Satz als Terminator wollte er so aber eigentlich gar nicht sagen. Das führte sogar so weit, dass er sich mit dem Regisseur James Cameron eine hitzige Diskussion lieferte.

