Arnold Schwarzenegger erklärte, wie er zu einer möglichen Rückkehr in seine größte Rolle steht

In ihm spielt Schwarzenegger einen Spion der CIA, der sich eigentlich schon auf seinen baldigen Ruhestand freut. Doch dann findet er auf seiner letzten Mission heraus, dass seine Tochter ebenfalls eine Geheimagentin in der Organisation ist. Unfreiwillig arbeiten die beiden zusammen.

„Das Franchise ist noch nicht fertig. Ich bin fertig. Ich habe die Botschaft laut und deutlich vernommen, dass die Welt mit einem anderen Thema weitermachen will, wenn es um The Terminator geht. Jemand muss mit einer großartigen Idee aufwarten.“

Gegenüber The Hollywood Reporter sprach Arnold Schwarzenegger in einem Interview vom 16. Mai 2023 über sein Leben und seine Karriere.

Könnten wir Arnold Schwarzenegger in Zukunft noch einmal als Terminator sehen? In einem Interview äußerte sich der Action-Star zu seiner ikonischen Rolle und erklärte, wie er zu einer Rückkehr stehe.

