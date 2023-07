Das sind die 5 besten Filme, die Arnold Schwarzenegger eurer Meinung nach gemacht hat

Wir haben bei MeinMMO eine Umfrage gemacht, in der wir von euch wissen wollten, welcher Arnold Schwarzenegger-Film eurer Meinung nach der beste sei. Anhand der Ergebnisse stellen wir euch seine 5 besten Titel vor.

In unserer Umfrage habt ihr uns zahlreich geantwortet. Ganze 2.026 Stimmen kamen zusammen und bildeten ein recht eindeutiges Ergebnis. Wenn’s um Arnie-Filme geht, seid ihr euch also recht einig. Im Folgenden stellen wir euch erst das Ergebnis und dann die 5 Gewinner-Filme kurz vor.

Hier sehr ihr die Ergebnisse der Umfrage. Zum Zeitpunkt der Auswertung am 14. Juli 2023 hatten 2.026 MeinMMO-Nutzer ihr Voting abgegeben:



Mit Terminator 2 und ganzen 40 % der Votings haben wir einen klaren Gewinner im Ranking. Predator und True Lies liegen mit 13 % und 12 % knapp hintereinander auf Platz 2 und 3.

Es folgt Terminator mit einem kleinen Abstand von 10 %. Alle darauffolgenden Titel wurden mit 0 %-6 % etwas seltener von der Community ausgewählt. Den letzten Platz belegt dabei Maggie mit 10 Stimmen.

Ein MeinMMO-User schrieb außerdem in die Kommentare, dass er vor allem Fan der frühen Filme von Arnold Schwarzenegger sei, die in der Auswahl nicht verfügbar waren:

Ich vermisse ein wenig einige der frühen “trashigeren” Filme, wie z.B. Herkules in New York, Red Sonja und Cactus Jack.

Alle 3 fand ich in meiner Jugend super, heutzutage sind die natürlich eher mäßig, aber Arni als Schönchen Fremder (Handsome Stranger) in Cactus Jack war schon sehr lustig.

Herkules in New York war seine erste Hauptrolle, wenn ich mich recht erinnere, durch den Gewinn des Titels Mr. Universum.

Und Red Sonja ist einfach kultiger Trash, der sogar neu verfilmt wird, zwar ohne Arni, aber ich bin gespannt, ob sie das Original erreichen können.

Bei Total Recall kam der neue Film ja bei weitem nicht an das Original heran.

MeinMMO-Leser THEulx