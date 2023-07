Wir fragen euch: Welcher Film von Arnold Schwarzenegger ist der beste?

Action-Legende Arnold Schwarzenegger hat zahlreiche Titel in seiner Filmografie stehen. Doch nun wollen wir von euch wissen: Welcher Schwarzenegger-Film ist eurer Meinung nach der beste?

Arnold Schwarzenegger beginnt mit gerade einmal 14 Jahren mit dem Bodybuilding und macht sich schnell einen Namen in der Szene.

1970 fasst er dann auch im Schauspielbereich Fuß und bekommt mit Herkules in New York seine erste Rolle. Der Karriere-Durchbruch kommt jedoch erst im Jahr 1982, als er die Hauptfigur in Conan der Barbar spielt.

Mit seiner ikonischen Verkörperung des Terminators im Jahr 1984 gelingt Schwarzenegger dann der gewaltige Erfolg, der ihn zu einem der ganz großen Namen Hollywoods macht.

Es folgen weitere kommerziell erfolgreiche Titel wie Predator (1987) oder Eraser (1996). Auch die Terminator-Reihe erhält mehrere Fortsetzungen. Daneben versucht sich der Star mit Titeln wie Kindergarten Cop (1990) im Genre der Komödien.

Wenn ihr mehr zum Werdegang des Schauspielers wissen wollt, schaut gerne bei unseren Kollegen von Moviepilot vorbei.

Nun seid ihr gefragt

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns in der Umfrage, welcher Film mit Arnold Schwarzenegger eurer Meinung nach der beste ist.

Jeder hat dabei nur eine Stimme und ihr könnt eure Wahl im Nachhinein nicht mehr abändern. Wählt daher euren absoluten Lieblings-Titel mit dem Schauspieler aus.

Ist der Lieblingstitel nicht in der Auswahl dabei, kreuzt “ein anderer” an und schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

Lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, warum ihr gerade den ausgewählten Film am besten findet und was euch an ihm am meisten gefällt.

Marco Risch und Yves Arievich haben in ihrem Podcast Nerd & Kultur, der auch zum Webedia-Netzwerk gehört, ebenfalls ein Ranking zu ihren Lieblingsfilmen mit Arnold Schwarzenegger erstellt. Wer einmal reinhören möchte, kann das über diesen Link machen.

Einen gewaltigen Film-Flop hatte Arnold Schwarzenegger bereits am Skript erkannt und ihn dann einfach einem anderen Schauspieler untergeschoben:

