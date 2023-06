Sarah Connor beichtet 39 Jahre nach Terminator: Sie hielt Arnold Schwarzenegger für einen „Bodybuilder, der vorgibt, Schauspieler zu sein“

Schauspielerin Linda Hamilton übernahm 1984 erstmals die Rolle der Sarah Connor in dem Action-Film Terminator. Jahre später erzählte sie, dass sie anfangs nicht mit Arnold Schwarzenegger zusammenarbeiten wollte.

1984 erschien der erste Terminator-Film in den USA. Bei dem Dreh lernten sich die beiden Schauspieler Linda Hamilton, die Sarah Connor spielte und Terminator Arnold Schwarzenegger kennen.

Jedoch erzählte die Schauspielerin, dass sie zu Beginn sowohl an dem Projekt als auch dem Hauptdarsteller zweifelte.

Hier seht ihr einen Trailer zum Film:

„Es war wirklich nur ein weiterer Job“

Das erste Mal offenbarte die Schauspielerin ihre anfänglichen Zweifel, bei Terminator mitzumachen, in einer amerikanischen Talkshow. Das war auch das erste Mal, dass Arnold Schwarzenegger von den Bedenken seiner Kollegin erfuhr:

Hier seht ihr den YouTube-Clip dazu:

In der neuen Netflix-Dokumentation Arnold, die sich um das Leben des Terminator-Schauspielers dreht, ging die Schauspielerin dann noch genauer darauf ein, was ihr bei dem Projekt durch den Kopf ging. So richtig überzeugen konnte sie der Terminator nicht:

Es war wirklich nur ein weiterer Job. Ich dachte nicht, dass es besonders viel mehr war als anderen Drehbücher, die ich gelesen hatte. Ich meine, wirklich ahnungslos. Es war ein sehr geringes Budget und wir waren alle ziemlich neu dabei. Ich hatte definitiv meine Zweifel. via insider.com

Auch den Hauptdarsteller stempelte sie zu Beginn ab: „Nach unserer schnöseligen Definition war Arnold ein Angeber. Ein Bodybuilder, der vorgibt, ein Schauspieler zu sein.“

Jedoch änderte sie ihre Meinung, als sie Arnold Schwarzenegger am Set zusah: „Aber weil ich neugierig war, ging ich an die Seitenlinie und beobachtete Arnold, und ich kaufte es ihm ab. Die Körperlichkeit und die Steifheit und all die Dinge, die er umgesetzt hat“. Daraufhin dachte sie sich, dass das ganze Projekt vielleicht doch funktionieren könnte. Und das sollte es auch.

Am Ende wurde Terminator zu einem absoluten Erfolg. Das geschätzte Budget des Films liegt bei rund 6,4 Millionen Dollar. Als weltweiter Bruttoertrag schaffte es der Action-Film, mehr als 78 Millionen Dollar einzuspielen (via imdb). Mehrere Fortsetzungen der Saga folgten über die Jahre hinweg.

2019 kam der neueste Teil der Actionfilmreihe mit dem Titel „Terminator: Dark Fate“ (2019) heraus. Hamilton und Schwarzenegger schlüpften dazu erneut in ihre Kultrollen als Sarah Connor und Terminator.

Auch ein weiterer Kollege konnte Arnold Schwarzenegger lange Zeit nicht leiden. Inzwischen sind jedoch Sylvester Stallone und der Terminator befreundet. Das merkte man auch an der Ehrung von Bruce Willis:

