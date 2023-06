Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone waren viele Jahre knallharte Rivalen. Deshalb trickste der Terminator-Schauspieler den anderen Action-Helden einmal aus, um ihm einen grottenschlechten Film anzuhängen.

In der amerikanischen Talkshow „Jimmy Kimmel Live!“ wurde Arnold Schwarzenegger in einer Sendung von Oktober 2019 gefragt, ob es wahr sei, dass er Sylvester Stallone ausgetrickst habe, um ihm einen schlechten Film anzudrehen.

Der Schauspieler gab zu, dass er seinem damaligen Rivalen tatsächlich eine kleine Falle gestellt hatte, um ihm ein schlechtes Filmprojekt mit dem Titel Stop! Or My Mom Will Shoot aufzuhalsen und erzählt lachend die Geschichte.

Hier seht ihr einen Trailer zu Stop! Or My Mom Will Shoot mit Sylvester Stallone:

„Wer hat mehr Muskeln, wer hat mehr Erfolg an den Kinokassen?“

Daraufhin erklärt der Terminator-Schauspieler, dass es in den 80ern eine große Rivalität zwischen den beiden Action-Stars gab. Sie lieferten sich einen richtigen Wettkampf, um die besten Projekte:

Es ging nur darum, wer größere Filme macht. Wer hat mehr Muskeln, wer hat mehr Erfolg an den Kinokassen? Wer tötet mehr Menschen? Wer tötet Menschen auf kreativere Weise? Wer hat größere Messer? Wer hat die größeren Knarren? Und ich fing an, mit Maschinengewehren herumzurennen, die nur für Hubschrauber verwendet wurden, die normalerweise auf Hubschraubern oder Panzern montiert waren. Es war verrückt, es war der totale Krieg. Arnold Schwarzenegger via YouTube

Arnold Schwarzenegger bekam das Projekt Stop! Or My Mom Will Shoot angeboten. Als er jedoch das Skript las, merkte er schnell, wie schlecht es war und hatte absolut kein Interesse an der Rolle.

Jedoch wollte er, dass sein Rivale den Film annahm. Sylvester Stallone, der auch Sly genannt wird, meldete sich bei Schwarzenegger an und fragte, ob er von dem Film wisse. Daraufhin antwortete der Terminator, dass er darüber nachdenke, die Rolle anzunehmen und dass der Film eine großartige Idee sei.

Hier sehr ihr den ganzen YouTube-Clip, in dem Arnold Schwarzenegger die Geschichte erzählt. Spult dafür zu Timestamp 6:48:

„Als er das hörte, wegen unseres Wettkampfes, rief er sofort an und sagte: ‘Egal was es kostet, ich mache den Film’“, erzählt Schwarzenegger lachend. „Also hat er den Film gemacht. Und natürlich ging der Film gründlich in die Hose.“

Inzwischen gehört die Rivalität der beiden Action-Stars jedoch der Vergangenheit an und die zwei sind sogar befreundet.

