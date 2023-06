Aquaman lehnte coole Rolle in einer der besten Marvel-Filmreihen ab, weil er nicht wieder der „Typ ohne Shirt“ sein wollte

Jason Momoa ist als Aquaman bekannt, allerdings hätte er beinahe auch eine Rolle in einer der besten Marvel-Filmreihen gespielt – doch er lehnte ab.

Um wen geht es?

Jason Momoa ist ein 43-jähriger US-amerikanischer Schauspieler, der in Honolulu, Hawaii geboren ist.

Momoa ist vor allem für seine Rolle als Aquaman in dem gleichnamigen Superheldenfilm sowie in Justice League bekannt.

Neben Aquaman verkörperte Momoa unter anderem Khal Drogo in Game of Thrones, Declan Harp in der Serie Frontier sowie Ronon in Stargate Atlantis. Ebenso spielte er Duncan Idaho in Dune (2021) und nimmt in Fast and Furios X die Rolle des Antagonisten Dante Reyes ein.

Welche Rolle lehnte er ab? In einem Interview mit dem Magazin FandomWire erklärte Jason Momoa, er habe die Rolle als Drax der Zerstörer in der beliebten Filmreihe „Guardians of the Galaxy“ abgelehnt.

Der Regisseur James Gunn habe Momoa, Isaiah Mustafa, Patrick Wade sowie Dave Bautista, der die Rolle letztendlich bekam, auf eine Shortlist gesetzt, doch der Aquaman-Schauspieler habe die Rolle am Ende abgelehnt.

Wieso lehnte er die Rolle ab? Gegenüber FandomWire sagte Momoa, er habe die Rolle als Drax abgelehnt, weil er nicht erneut die Rolle des „Typen ohne Shirt“ spielen wollte, der nicht viel spricht und und einen angemalten Körper hat.

Anschließend soll der Schauspieler auf seine Rolle als Ronon in der Serie Stargate Atlantis verwiesen haben. Er sei mit dem Charakter, den er jahrelang gespielt hat, nicht glücklich gewesen und wollte das nicht ein weiteres Mal erleben.

Wie erfolgreich ist Guardian of the Galaxy? Guardians of the Galaxy wurde zu einer der besten und erfolgreichsten Marvel-Filmreihen.

Der im Mai 2023 veröffentlichte dritte Teil konnte schon am zweiten Wochenende nach dem Kinostart ein Einspielergebnis von 500 Millionen US-Dollar verbuchen und höhere Einnahmen als „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ verbuchen (via Filmstarts).

Bereits der erste Teil von Guardians of the Galaxy erreichte im Vergleich aller Marvel-Filme einen starken siebten Platz auf Rotten Tomatoes mit einer Wertung von 91 %.

Der dritte Teil der Reihe steht noch über Filmen wie Thor (2011), Captain Marvel und Captain America: The First Avenger auf Platz 19 und zeigt trotz des Erfolges an den Kinokassen einen neuen Trend: Videospiele lösen Marvel als ewigen Star auf der Leinwand ab