5 Serien auf Netflix, die ihr am langen Wochenende gemütlich durchschauen könnt

Vom 18.5. bis zum 21.5. steht mal wieder ein langes Wochenende vor der Tür und ihr wisst nicht, welche Serie ihr an den freien Tagen gucken sollt? Wir haben 5 Serien auf Netflix mit nur einer Staffel, die ihr gemütlich an einem Wochenende durchschauen könnt.

Immer wenn ein Feiertag vor der Tür steht, haben wir plötzlich mehr Zeit, als erwartet. Wenn dann auch noch ein Brückentag dazu kommt, bricht in dem ein oder anderen Haushalt plötzlich die Langeweile aus. Deshalb haben wir euch auf MeinMMO 5 Serien herausgesucht, die ihr an einem langen Wochenende durchschauen könnt.

Wir stellen euch die 5 Serien kurz vor, verzichten dabei aber so gut es geht auf Spoiler.

Was sind das für Serien? Wir haben bei der Auswahl der Serien darauf geachtet, dass sie nur eine Staffel sowie eine abgeschlossene Handlung besitzen. Infrage gekommen sind dementsprechend speziell sogenannte Kurz- oder Miniserien.

Serien, die nach der ersten Staffel abgesetzt wurden oder bei denen Fans auf eine zweite Staffel warten, nachdem ein Cliffhanger folgte, haben wir bewusst nicht in Betracht gezogen.

Warum ist Serie „x“ nicht dabei? Wir haben unsere Liste auf 5 Serien beschränkt. Selbstverständlich gibt es weitere Serien, die ebenfalls ihre Fans haben und empfehlenswert sind. Sollte eure Lieblingsserie fehlen, könnt ihr sie natürlich in den Kommentaren erwähnen.

Das Damengambit

Genre: Drama | Produktionsart: Live-Action | Setting: Amerika 1950er bis 1960er Jahre

Episodenanzahl: 7 | Episodenlänge: ca. 46 bis 68 Minuten | deutsche Erstausstrahlung: 23. Oktober 2020

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für eine Serie? Elizabeth wächst als junges Mädchen in einem Waisenhaus in Kentucky, USA auf. Dort lernt sie abseits des Unterrichts Schach zu spielen und offenbart schnell ein ausgesprochenes Talent.

Schnell reift das junge Mädchen zu einer ausgesprochen guten Schachspielerin heran und dominiert nicht nur gleichaltrige Schüler. Elizabeth steckt viel Zeit und Training in das Spiel der Könige und nimmt an verschiedenen Turnieren teil.

Dabei baut sie sich nicht nur einen Ruf als talentierte Spielerin auf, sondern misst sich schon bald mit den besten Spielern.

Cyberpunk: Edgerunners

Genre: Drama | Produktionsart: Anime | Setting: Cyberpunk | Episodenanzahl: 10 |

Episodenlänge: ca. 25 Minuten | deutsche Erstausstrahlung: 13. September 2022

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für eine Serie? Cyberpunk: Edgerunners ist eine Anime-Serie, die euch in die futuristische Welt des Rollenspiels “Cyberpunk 2077” führt und in der Großstadt “Night City” spielt. Die Ereignisse der Serie finden allerdings vor den Handlungen des Spiels statt.

Im Mittelpunkt von Night City steht der Drang nach Macht und Glamour. Die meisten Menschen der Metropole leben in ärmlichen Verhältnissen und träumen von einem besseren Leben, doch ihre Schicksale sind stark von den Entscheidungen großer Konzerne abhängig, die die Stadt und ihre Bewohner lenken.

Die Welt von Cyberpunk erfuhr in der Vergangenheit neben Kriegen und Katastrophen auch einen enormen technologischen Fortschritt. Viele Menschen sind mit Datenchips in den Köpfen und mechanischen Implantaten ausgestattet, die ihnen unnatürliche Stärke, extreme Geschwindigkeit oder sogar tödliche Waffen verleihen.

Menschen, die ein besonderes Interesse an dem Einsatz solcher Implantate haben, werden Cyberpunks genannt. Sie lassen sich stetig weitere Verbesserungen in den Körper einbauen, um dem Traum von Macht, Ruhm und Reichtum nachzugehen und dem Leben als unbedeutender Bewohner Night Citys zu entfliehen.

David Martinez ist ebenfalls ein sogenannter Cyberpunk, der nach einer familiären Tragödie als junger Erwachsener zu militärischen Implantaten greift und kurz darauf einen Weg als respektierter Söldner geht. Dabei trifft David neue Freunde, mit denen er zusammenarbeitet, sowie die große Liebe.

Doch das Leben als Cyberpunk beschwört unweigerlich weitere Tragödien herauf und so spitzt sich die actionreiche Handlung von Cyberpunk: Edgerunners mit einer Geschwindigkeit so weiter zu, die den Zuschauer kaum ausatmen lässt.

Godless

Genre: Western | Produktionsart: Live-Action | Setting: Wilder Westen Episodenanzahl: 7 | Episodenlänge: ca. 41 bis 80 Minuten | deutsche Erstausstrahlung: 22. November 2017

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für eine Serie? Der einsame Revolverheld Roy Goode versteckt sich auf der Ranch von Alice Fletcher in der Nähe der Kleinstadt LaBelle. In dieser starben die meisten Männer als Bergarbeiter bei einem Grubenunglück und ließen die Stadt voller Witwen zurück.

Roy, der auf der Ranch mithilft, gehörte einst zu der Verbrecherbande des berüchtigten Outlaws Frank Griffin, doch nachdem dieser einige grausame Taten beging, bestahl Roy die Bande und floh vor der Rache des Outlaws.

Griffin ist nun allerdings auf der Suche nach seinen einstigen Ziehsohn und hinterlässt auf seinem Weg eine Schneise der Verwüstung.

Midnight Mass

Genre: Horror | Produktionsart: Live-Action | Setting: Gegenwart | Episodenanzahl: 7 |

Episodenlänge: ca. 60 bis 70 Minuten |deutsche Erstausstrahlung: 24. September 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für eine Serie? “Midnight Mass” spielt auf Crockett Island, einer abgeschiedenen Insel, dessen kleine Gemeinde auf den Krabbenfang angewiesen ist und unter einer Ölkatastrophe leidet.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der ehemalige Gefängnisinsasse Riley Flynn, der während des Strafvollzugs seinen religiösen Glauben verloren hat und sich infolgedessen an den neuen Priester der ortsansässigen Kirchengemeinde Father Paul wendet.

Dieser ist aber nicht die Person, die er zu sein scheint und schon bald gehen mysteriöse Dinge auf der Insel vor. Crockett Island sieht sich mit unerklärlichen Wundern und religiösem Fanatismus konfrontiert.

Clickbait

Genre: Drama | Produktionsart: Live-Action | Setting: Gegenwart | Episodenanzahl: 7 |

Episodenlänge: ca. 42 bis 52 Minuten | deutsche Erstausstrahlung: 25. August 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für eine Serie? Nick Brewer gilt als liebevoller Ehemann und Vater, der ein dunkles Geheimnis zu haben scheint.

Nachdem Nick eines Tages auf rätselhafte Weise verschwindet, taucht wenig später ein Video von ihm im Internet auf, das ihn mit einem Schild zeigt, auf dem steht: „Ich missbrauche Frauen. Bei 5 Millionen Aufrufen sterbe ich.“

Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und bei dem Versuch Nicks Leben zu retten, stoßen Nicks Schwester Pia und seine Frau Sophie auf bislang unbekannte Geheimnisse von Nick.

Schon bald tauchen weitere Videos mit noch schlimmeren Geständnissen von Nick auf und es steht die Frage im Raum, ob Nick die gestandenen Taten tatsächlich begangen hat und wie viel Wahrheit in einem Video steckt, das Menschen auf Social Media sehen.

Bonus – Black Mirror und Love, Death & Robots

Neben einigen abgeschlossenen Serien, die ihr an einem Wochenende durchschauen könnt, bietet Netflix auch Serien, mit in sich abgeschlossenen Staffeln oder Folgen, die wir euch hier als kleinen Bonus präsentieren wollen.

Black Mirror – eine Science-Fiction-Serie, in der jede Folge eine andere Geschichte erzählt. Die Episoden zeigen dabei stets eine dystopische Version der nahen Zukunft und porträtieren die Auswirkungen, die moderne Technologien und Medien auf die Menschheit haben könnten.

Love, Death & Robots – eine Science-Fiction-Serie, die in kurzen Episoden verschiedene Geschichten erzählt, die jeweils zum Ende einer Folge abgeschlossen sind. Neben Sci-Fi-Elementen greift die Serie auch auf Fantasy-, Horror- und komödiantische Aspekte zurück.

Wenn ihr nicht nur auf der Suche nach neuen Serien seid, die ihr an einem einzigen Wochenende durchschauen könnt, sondern euch auch nach Anime-Empfehlungen umschaut, hat MeinMMO-Autorin und Anime-Expertin Cortyn einige interessante Titel für euch parat:

5 perfekte Anime für euch, wenn ihr Sword Art Online geliebt habt