Eine Superhelden-Serie von Netflix war teurer als Game of Thrones und wird nach nur einem Monat eingestellt – Was war da los?

Ein Nutzer kritisiert in den Kommentaren die „merkwürdigen Texturen und Muster“ der Superhelden-Kostüme. Ein anderer merkt an, dass die Serie erst zum Ende der Staffel spannend wurde, nur um dann abgesetzt zu werden.

Tweet-Übersetzung: „Ich sage das nicht im Sinne von ‚ha ha, ich weiß nicht, was das ist‘, aber ich weiß tatsächlich nicht, was das ist. Wie konnten 200 Millionen Dollar für etwas ausgegeben werden, von dem ich noch nie etwas gesehen habe?“

Laut The Hollywood Reporter habe es von Beginn an Probleme bei der Produktion von Jupiter’s Legacy gegeben. Zunächst habe der Produzent Steven S. DeKnight um ein Budget von mindestens 12 Millionen US-Dollar gebeten, habe sich dann auf 9 Millionen herunterhandeln lassen.

In einem Interview mit The Guardian äußerte Millar, dass Netflix „über unendlich viel Geld und unendlich viel Zeit“ verfüge. „Es wird Risiken eingehen, wo ein Studio es nicht tun würde.“

Interessant daran ist, dass Millar selbst für Marvel Comics geschrieben hat, unter anderem den Storybogen „Civil War“, welcher später die Inspiration für die Verfilmung The First Avenger: Civil War war.

Worum geht es in Jupiter’s Legacy? Die Handlung der Serie basiert auf dem gleichnamigen Comic von Mark Millar und wird parallel in zwei Zeitsträngen erzählt. Die acht Episoden handeln von einer Gruppe Superhelden und -heldinnen, die in der Zeit der Wirtschaftskrise übernatürliche Kräfte erlangt haben.

