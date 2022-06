Die zweite Staffel von Arcane, der Serie zu League of Legends, ist bei Riot Games bereits in Arbeit. Bald sollt ihr sie auf Netflix streamen können. Wir zeigen euch alles, was wir bisher zu den neuen Folgen wissen.

Im November 2021 feierte Arcane, die animierte Netflix-Serie zum beliebten MOBA „League of Legends“, ihr großes Debüt auf Netflix. Schnell brach ein Hype aus. Nach und nach wurden neue Folgen veröffentlicht, die alle fleißig in der Community der Zuschauer und Gamer diskutiert wurden.

Nach 9 Folgen wurde die erste Staffel beendet und ließ viele Fragen offen. Fragen, die vielleicht in Staffel 2 beantwortet werden. In diesem Artikel zeigen wir euch in der Übersicht das, was wir zu Season 2 von Arcane auf Netflix wissen.

Staffel 2 von Arcane Trailer – Wann ist Start auf Netflix?

Mit dem folgenden Clip gab Riot Games im November 2021 bekannt, dass sie die Produktion für Staffel 2 von Arcane aufgenommen haben:

Was verrät der Trailer?

LoL-Spieler hören im Trailer möglicherweise einen vertrauten Sound, den ihr vom Charakter Warwick und seiner Fähigkeit Blood Hunt kennt. Möglicherweise ein Teaser für einen der Charaktere aus Season 2.

Start von Season 2 – Wann ist Release? Ein offizielles Release-Datum zum Start der zweiten Staffel von Arcane gibt es bisher nicht. Allerdings ist der Start wohl später, als viele Fans hofften. So schreibt der CEO von Riot Games, Nicolo Laurent, am 21. November 2021 auf Twitter: „Die guten Nachrichten sind: Ihr müsst nicht 6 Jahre darauf warten (So viel Zeit kostete uns Season 1). Die schlechten Nachrichten: Es kommt nicht im Jahr 2022 :'(„

Der Start von Staffel 2 von Arcane sollte also frühestens im Jahr 2023 zu erwarten sein.

Wo kann man Season 2 gucken? Ihr werdet Season 2 von Arcane auf Netflix schauen können. Vielleicht wird auch eine der Folgen wieder auf Twitch gezeigt, doch das ist unklar.

Wie oft kommen neue Folgen? Das ist unklar. Für Season 1 veröffentlichte man dreimal drei Folgen an Wochenenden. Möglich, dass Season 2 ein ähnliches Muster nutzen wird.

Welche Charaktere gibt es in Staffel 2 von Arcane?

Milde Story-Spoiler von Season 1 voraus:

Das schätzen wir: Es ist davon auszugehen, dass die wichtigen Charaktere aus Staffel 1 auch in Staffel 2 vertreten sind. Ohne zu viel zu spoilern, sei gesagt, dass das Ende von Staffel 1 viel Platz und Möglichkeiten für neue Gesichter gibt, die wir bisher noch nicht in der Serie sehen konnten.

Vermutlich wird es sich in der Story weiter um Vi, Jinx, Jayce, Caitlyn, Viktor, Mel, Ekko und Heimerdinger drehen.

Ob Singed, der in Staffel 1 erwähnt wurde, nun den Weg in die Serie findet, ist unklar. Aufgrund des Teasers von Staffel 2 gehen Fans außerdem davon aus, dass Warwick ein Teil der Story werden könnte.

Wie gut war Staffel 1? IMDB-Rating und Fazit

Unser Fazit zur Staffel 1 von Arcane könnt ihr euch hier ansehen:

Das sind die Bewertungen: Bei den Zuschauern kommt Staffel 1 von Arcane, die ihr aktuell immer noch auf Netflix schauen könnt, sehr gut an. Auf der großen Film- und Serien-Plattform IMDB rankt die erste Staffel von Arcane mit 9,1 von 10 Punkten bei über 180.000 Bewertungen (Stand vom 15. Juni 2022).

Damit ist Arcane auf IMDB ähnlich gut bewertet wie