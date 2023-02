Star von The Last of Us verfiel vor 25 Jahren einem Spiel – Schwor dann dem Gaming ab

Nick Offerman spielt Bill in der „The Last of Us”-Serie. In der Jimmy Kimmel Show erzählte er nun, weshalb er keine Videospiele spielt.

Um wen geht es? Der Schauspieler Nick Offerman verkörpert Bill in der Serie zu The Last of Us. Dort fiel er besonders in der dritten Folge der ersten Staffel auf, in der die Geschichte der Charaktere Bill und Frank vertieft wird. Die Folge sorgte nach ihrer Ausstrahlung für viel Aufsehen und auch MeinMMO Chefredakteurin Leya Jankowski findet, die dritte Folge ist besser als das Spiel.

Der 52-jährige US-Amerikaner spielte zudem bereits verschiedene Rollen in den Serien Fargo, Devs und Brooklyn Nine-Nine. Jetzt war Offerman bei der Late-Night-Show „the Jimmy Kimmel Show“ zu Gast und sprach dort unter anderem über seine Videospiel-Vergangenheit.

Was sagte Offerman? Während der Show fragte Jimmy Kimmel, ob Offerman “The Last of Us” gespielt habe. Der Schauspieler verneinte dies und erklärte, er habe Videospielen vor 25 Jahren abgeschworen, nachdem er mehrere Wochen „Banjo-Kazooie“ verfallen sei.

„Vor 25 Jahren habe ich mein letztes Videospiel gespielt […]. Ich habe ein paar Wochen an ein Videospiel namens Banjo-Kazooie verloren. […] Dann ist es vorbei und du sagst: ‘Ja, ich habe gewonnen.’ Und sofort dachte ich: ‘Was habe ich nur mit meinem Leben gemacht?’ Also habe ich beschlossen, dass ich das nie wieder tun werde.“ Nick Offerman in der Jimmy Kimmel Show

Anschließend ergänze Offerman, dass es gut sei, dass er Videospielen abgeschworen habe. Dabei verweist er auf die Qualität, die Spiele heutzutage haben und sagt, er würde seinen Keller sonst wohl nicht mehr verlassen: „Die Spiele sind so gut geworden, ich glaube, ich würde in einem Keller sitzen und nicht einmal mehr für solche Shows vorsprechen.“

Den vollständigen Auftritt von Nick Offerman bei der Jimmy Kimmel Show binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt TLoU-Star Nick Offerman in der Jimmy Kimmel Show

Wenn ihr nur das Gespräch von Nick Offerman und Jimmy Kimmel über Banjo Kazooie und Offermans Videospiel-Vergangenheit sehen wollt, springt zu Minute 4:27.

Die neue „The Last of Us“-Serie übertrifft meine Hoffnungen: Spoiler-freies Fazit nach allen 9 Episoden

Banjo-Kazooie – Jump ‘n’ Run aus den 90ern

Was ist für ein Spiel, dem Nick Offermann verfiel? Banjo-Kazooie ist ein 1998 veröffentlichtes dreidimensionales „Jump ‘n’ Run“-Spiel, das für die Nintendo 64 veröffentlicht wurde.

Das Spiel erzählt die Geschichte der beiden namensgebenden Protagonisten Banjo und Kazooie. Banjo ist ein auf zwei Beinen laufender Bär mit einer charakteristischen gelben Hose. Kazooie ist eine orange-gelbe Möwe.

Zusammen begeben sich die beiden Freunde auf die Mission, die kleine Schwester von Banjo zu retten. Diese wurde von einer bösen Hexe entführt.

Um Banjos Schwester zu retten, müssen die Helden verschiedene Welten bereisen und Items sammeln. Dabei rücken sie immer weiter in das Reich der Hexe vor, der sich später in einem Bosskampf stellen.

Während Nick Offerman den Videospielen schon vor Jahren abgeschworen hat, ist Henry Cavill ein stolzer Fan von Warhammer.

Der Schauspieler, der unter Gamern vor allem für seine Rolle als „Geralt von Riva“ in der Netflix-Serie zu „The Witcher“ bekannt ist, gab erst im Dezember 2022 die Erfüllung seines Herzenswunsches bekannt: Er spielt die Hauptrolle in einer Warhammer-Serie.

Henry Cavill darf seinen Herzenswunsch erfüllen, spielt die Hauptrolle in einer Warhammer-Serie von Amazon