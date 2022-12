Amazon plant angeblich eine Warhammer-Serie und Witcher-Star Henry Cavill soll die Hauptrolle spielen

Berichten zufolge plant Amazon eine Serie im Universum von Warhammer 40.000 und Witcher-Star Henry Cavill soll darin eine Rolle spielen.

Wer ist Henry Cavill? Henry Cavill ist ein britischer Schauspieler. Bekannt ist er für seine Rolle als Geralt von Riva in der Netflix-Adaption von The Witcher, die er in den ersten drei Staffeln der Serie darstellte.

Zudem spielte er Superman/ Clark Kent in Zack Snyders Superman-Verfilmung “Man of Steel” sowie in “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Justice League” und “Black Adam”.

Wie der 39-Jährige im Dezember 2022 seinen Fans auf Instagram mitteilte, wird er die Rolle als Superman zukünftig nicht mehr bekleiden. Außerdem gab er bereits im Oktober 2022 bekannt, ebenfalls die Witcher-Rolle des Geralt von Riva nach der dritten Staffel niederzulegen.

Die 3. Staffel von The Witcher verspätet sich auf Netflix, also bastelt Geralt von Riva an seinem Gaming-PC

Cavill soll Rolle in Warhammer-Serie von Amazon spielen

Was ist das für eine Rolle? Wie der Hollywood Reporter – eine us-amerikanische Film-Fachzeitschrift – berichtet, soll Henry Cavill eine Rolle in einer von Amazon geplanten Serie spielen, die auf dem “Warhammer 40.000”-Universum basiert. Obendrein soll er in produzierender Funktion tätig sein.

Laut Hollywood Reporter bemühe sich Amazon um die Rechte an der Warhammer-Reihe und sei in finalen Gesprächen. Da die Verhandlungen jedoch noch nicht abgeschlossen sind, seien auch noch keine Verträge geschlossen. Demnach ist es zum aktuellen Stand noch nicht sicher, dass Henry Cavill eine Rolle in einer möglichen Warhammer-Serie spielen wird.

Der Schauspieler gilt allerdings als Fan des Warhammer-Universums und besuchte Anfang des Jahres sogar das Warhammer-Museum “Warhammer World” im englischen Nottingham (via Moviepilot.de). Zudem erklärte Cavill in einer TV-Show, dass er Warhammer und nicht WoW spiele.

Was ist Warhammer 40K? Warhammer 40.000 ist ursprünglich ein Table-Top-Spiel, in dem die Spieler eine Armee kommandieren und die Truppen eines anderen Spielers besiegen soll.

In der Welt von Warhammer 40K herrscht quasi immer Krieg. Dabei wird die Menschheit wird von einem totalitären Regime beherrscht, das von Aliens und finsteren Mächten bedrängt wird.

Doch neben dem einstigen Tabletop-Spiel existieren mittlerweile weitere Titel im Warhammer 40.000 Universum. Erst am 30. November 2022 erschien mit Warhammer 40.000: Darktide der neuste Ableger der Reihe hatte schon nach einem Tag über 100.000 Spieler auf Steam.

Neues Koop-Game ist einen Tag auf Steam, hat direkt 107.000 Spieler