Witcher-Star Henry Cavill spielt Warhammer und muss erklären, dass es nicht World of Warcraft ist

Henry Cavill ist mittlerweile so etwas wie ein Idol für viele Gamer. In einer TV-Show musste der Schauspieler nun sein Hobby erklären – und darauf hinweisen, dass dieses nichts mit dem MMORPG World of Warcraft zu tun hat, das er jedoch auch spielt.

Wer ist Henry Cavill? Der britische Schauspieler ist vor allem bekannt für seine Rollen als Geralt von Riva in der Netflix-Serie „The Witcher“ (2019) sowie als Superman, etwa in „Man of Steel“ (2013).

In der Gaming-Bubble ist Cavill bekannt dafür, sich leidenschaftlich vielen Nerd-Themen hinzugeben. Für viele Gamer ist er deshalb besonders sympathisch, schließlich teilt er einige Hobbys mit ihnen.

2020 etwa hat er seinen eigenen Gaming-PC mit einer High-End-Grafikkarte zusammengeschraubt. Das Video vom Zusammenbau hat in kürzester Zeit über eine Million Aufrufe und hunderttausende Likes bekommen.

Nun saß Cavill zusammen mit anderen Schauspielern in der Graham Norton Show. Das ist eine Comedy-Chat-Show auf dem britischen Kanal BBC One. Dort erklärte Cavill eines seiner Hobbys: Warhammer.

„Klingt lächerlich, aber macht Spaß!“

Das sagt Cavill: Der Moderator Graham Norton fragt Cavill nach seinem Hobby. Er bemale ja kleine Figuren und fragt nach: „War… World of Warcraft, oder?“

Cavill berichtigt ihn und erklärt, dass es sich bei den Figuren um Warhammer handelt, nicht um das berühmte MMORPG von Blizzard. Auf die Frage, ob er sie mit Hand bemale oder ob die schon fertig kaufbar seien, antwortet Cavill:

„Du musst sie anmalen. Kommt aber drauf an, wie viel Arbeit du da reinsteckst. Da gibt es diese Maler-Seite des Hobbys und die Spieler-Seite davon. […] Danach stellst du sie in Armeen zusammen und kämpfst gegen die Armeen von anderen. Das macht Spaß. Es klingt lächerlich, aber macht Spaß!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So reagieren die anderen Anwesenden: Der Moderator selbst spottet ein wenig über die Aussage und meint: „Oh, ja, Spielzeug, großer Spaß.“ Es wirkt, als könne er mit dem Hobby nicht viel anfangen.

Neben Cavill sitzt jedoch auch Tom Holland in der Runde, der neue Darsteller von Spider-Man aus „Avengers: Infinity War“ (2018) und „Spider-Man: Homecoming“ (2017). Dieser scheint deutlich angetaner von Warhammer zu sein. Er findet, das klinge „fantastisch.“

Warhammer ist nicht Warcraft

Was ist Warhammer eigentlich? Das berühmte Spiel von Games Workshop ist im Original ein sogenanntes Tabletop. Dabei stellt ihr plastische Figuren zusammen, bemalt sie (oder auch nicht) und kämpft gegen andere Spieler.

Im Grunde handelt es sich um ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel ohne Computer, sondern analog. Je nach Regeln sind die Armeen in Größe und Aufstellung begrenzt. Dabei stehen verschiedene Fraktionen zur Auswahl.

Warhammer teilt sich dabei in ein Fantasy-Setting und das futuristische 40.000-Setting („40k“) auf, welches in der fernen Zukunft spielt. Cavill selbst ist Fan von Warhammer 40k, wie viele andere Spieler auf der Welt auch.

Warhammer 40K distanziert sich von Teilen seiner Community: „Wir wollen euer Geld nicht“

Was ist dann World of Warcraft? Die Fantasy-Welt von Blizzard basiert auf der alten Strategiespiel-Reihe „Warcraft“. Hier kämpfen grob gesagt Menschen gegen Orcs mit jeweils verbündeten Völkern wie Zwergen Elfen, Trollen und Tauren.

Die World of Warcraft ist eines der größten und bekanntesten MMORPGs und ist bereits seit 2004 auf dem Markt. Dabei wird das Spiel immer wieder erweitert. Die neuste Erweiterung ist Shadowlands.

Warhammer und Warcraft sind sich recht ähnlich, wodurch in der Vergangenheit immer wieder Verwechslungen vorkamen – allein wegen der Namen. Fans der beiden Franchise nehmen diesen kleinen „Krieg“ aber meist eher mit Humor.

World of Warcraft selbst ist Cavill ebenfalls nicht abgeneigt. Oder zumindest hat er das MMORPG früher ausgiebig gespielt. Dabei hat er sich der Welt so sehr ergeben, dass er fast eine seiner wichtigsten Rollen verpasst hätte:

World of Warcraft: Superman musste eben noch die Instanz abschließen