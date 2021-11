Amazon ist kurz davor, sich die Rechte an einer „Mass Effect“-Serie zu sichern. Da kommt wohl Großes auf die Fans zu.

Die letzten Jahre waren in Bezug auf Serien, die auf Videospielen basieren, ein ziemlicher Glücksgriff für die Fans. Egal ob Witcher, die DOTA-Serie oder zuletzt der Welterfolg Arcane zu League of Legends, das alle Bewertungsrekorde bricht – die Zeiten sind rosig. Jetzt können sich Fans allem Anschein nach auf die Adaption einer weiteren, legendären Videospielreihe freuen: Mass Effect.

Was wurde bekannt? In einem Bericht der Seite Deadline wird verraten, dass Amazon gerade kurz davor ist „einen Deal abzuschließen“ und damit eine Serie zum Universum von Mass Effect erschaffen zu können. Amazon hat in der Vergangenheit schon einige SciFi-Serien umgesetzt, zuletzt war man für die Erschaffung der letzten Staffeln des Hits „The Expanse“ verantwortlich.

Welche Story könnte die Serie enthalten? Das ist noch vollkommen ungewiss. Da die „Mass Effect“-Reihe auf vier riesigen Spielen beruht, die alle eine sehr reichhaltige Welt mit umfangreichen Hintergrundinfos besitzen, gibt es jede Menge Material zur Auswahl. Das könnte ganz klassisch die Heldenreise von Commander Shepard sein oder aber die Anfänge wie den „Erstkontaktkrieg“ beleuchten. Oder man sucht sich einzelne Bereiche des Universums raus, wie etwa die zwielichtige Station Omega, mit ihren anrüchigen Nachtclubs und florierender Drogen-Szene.

Die Möglichkeiten sind zahllos und aufgrund der Komplexität des Universums gibt es quasi freie Auswahl, um einen Startpunkt zu setzen und damit eine spannende Geschichte zu erzählen.

Mass Effect kann auf viel Story und tolle Charaktere zurückgreifen – Material für eine Serie gibt es genug.

Wann kommt die Serie? Da der Deal noch nicht in trockenen Tüchern ist, lässt sich da nur spekulieren. Es wird sicher noch einige Jahre dauern – denn vom Sichern der Rechte über das Schreiben der Story, Casting der Schauspieler und den eigentlichen Dreharbeiten vergehen in aller Regel mehrere Jahre. Fans sollten sich also gedulden und wohl eher nicht in den nächsten 2 oder 3 Jahren mit einem Release rechnen.

Mass Effect hatte schon einen Film in Planung: Interessant ist auch, dass diese Meldung kommt, kurz nachdem bekannt wurde, dass es keinen Film zu Mass Effect geben wird. Das Studio Legendary hat bereits seit dem Jahr 2010 versucht, einen passenden Spin für einen Film zu finden – doch schien es schwierig, aus dem reichhaltigen Universum eine angemessene Geschichte auf nur 90 bis 120 Minuten zu bannen. Etwas, woran man schon bei Warcraft ins Straucheln geraten ist.

Sobald es mehr Neuigkeiten oder gar erste Bilder von einer „Mass Effect“-Serie gibt, werden wir auf MeinMMO natürlich darüber berichten.

Hättet ihr Lust auf eine Serie zu Mass Effect? Welchen Teil der Geschichte sollte eine Serie erzählen und warum sollte ein Volus auf jeden Fall der Protagonist sein?

Übrigens ist Mass Effect nicht die erste Videospiel-Serie, die Amazon plant. Schon davor hat sich der Gigant eine legendäre Spielereihe für eine Bewegtbildproduktion gesichert:

