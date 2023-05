Die beste Spielereihe aller Zeiten bekommt ihr auf Steam gerade nachgeworfen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Es ist selten, dass mich ein Spiel so rasch und vollumfänglich in seinen Bann gezogen hat. Die Spielwelt war nicht nur actiongeladen und spannend, sondern hat mich auch so begeistert, dass ich mir sogar für mehrere Stunden „Kodexeinträge“ zu einzelnen Aspekten der Welt angehört habe – und ihr wisst selbst, wie langweilig sowas eigentlich ist.

Ich weiß noch gut, dass mich Mass Effect damals erst abgeschreckt hatte. Als kurz vor dem Release von Teil 3 dann mein Mitbewohner und all seine Freunde komplett vom Hypetrain erfasst wurden, war ich ziemlich verwirrt. Ich nutzte die Gelegenheit aber, um in den ersten Teil reinzuschnuppern – und war nach zwei Stunden hoffnungslos verliebt.

Was kostet das Spiel gerade? Aktuell gibt es die „Mass Effect: Legendary Edition“ auf Steam für den Preis von 15 €. Sie ist also um satte 75 % reduziert. Ihr müsst euch allerdings beeilen – das Angebot ist nur bis zum 27. Mai gültig.

Es gibt Spiele, die vergisst man schnell. Andere bleiben für Wochen in Erinnerung. Und ganz wenige Games verankern sich so fest im Verstand, dass man auch Jahre danach noch immer wieder daran zurückdenkt und alle paar Jahre den Drang verspürt, sie noch einmal durchzuzocken.

