BioWare teasert Fans von Mass Effect mit einem kurzen Trailer. Dieser zeigt zwar nicht viel, aber sorgt für reichlich Reaktionen.

Worum geht es? Viele Spieler und Fans von Mass Effect warten seit langem auf News zum nächsten richtigen Spiel der Reihe. Denn viele Fans waren von Andromeda eher enttäuscht und warten seit dem dritten Teil auf einen würdigen Nachfolger.

Nach zwei Jahren liefert BioWare nun endlich einen neuen Teaser-Trailer. Ebenfalls wurde auf X/Twitter ein Bild hochgeladen. Dieses zeigt euch die im Trailer gezeigte Figur etwas genauer.

Der kurze Trailer ist gerade mal knapp 30 Sekunden lang und wir haben ihn hier für euch eingebunden:

Was zeigt der Trailer? Zugegeben, viel zeigt das kurze Video nicht. Aber wie User XardionZ in seinem Kommentar (via YouTube) feststellt, ist es eben die genaue Definition von einem Teaser-Trailer. Nicht viel wird gezeigt, aber genug, um den Stein ins Rollen zu bringen.

Das hat BioWare mit diesem Trailer definitiv geschafft, wenn man sich die anderen Kommentare durchliest. User xonicx7 schreibt unter anderem davon, dass er bei diesem Teaser Gänsehaut bekommt, weil er so gut ist.

Aber was zeigt der Trailer genau? Zu sehen bekommt ihr eine Figur, die auf einen dunklen Gang läuft und einen N7-Trenchcoat trägt. N7 ist das bekannte Logo, welches die Hauptfigur Shepard der ersten drei Spiele trug.

Dieses Logo beschreibt den Ausbildungsgrad eines Soldaten der Allianz und es ist der einzige Rang, welcher auf der Uniform getragen werden darf. Klar ist damit also schon einmal, dass die Figur aus dem Trailer schon mal den hohen Rang trägt und zum Allianz-Militär gehört.

Ob dies aber darauf deuten lässt, ob tatsächlich Shepard nach dem traurigen Ende aus Teil 3 zurückkehrt oder nicht, lässt sich aber sonst kaum sagen. Denn dadurch, dass die Figur einen Helm trägt, bekommen wir sonst keine weiteren Hinweise.

Fans würden noch Jahre auf den nächsten Teil warten

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen in den Kommentaren sind definitiv gemischt.

Neben der Freude über die Neuigkeiten und einen wirklich schönen Teaser-Trailer hat man Angst, wegen der vielen Entlassungen in diesem Jahr. So hofft User mela8175, dass BioWare dieses Franchise jetzt nicht versaut, denn viele Fans liegt Mass Effect wirklich am Herzen. Dieser Meinung sind viele andere und viele hoffen, dass ihr Spiel nicht darunter leiden muss.

Ähnlich wie User Mega554321 wünschen sich die Spieler, dass die Entwickler sich Zeit lassen, um das Spiel gut werden zu lassen. User theatlascomplex2052 unterstützt diese Bitte mit seiner Aussage, dass es ihn schon glücklich machen würde, wenn wir in den nächsten Jahren immer nur kurze Trailer bekommen. Denn dies würde wenigstens bedeuten, dass die Entwickler sich Zeit lassen.

Einige weitere Reaktionen haben wir hier für euch zusammengetragen:

ThomasJakobMusic findet: Das N7-Logo muss eins der am schönsten gestalteten Logos aller Zeiten sein

emmw7794 schreibt: Ich habe vergessen, wie sehr ich diese Reihe liebe. Ich habe Tränen in den Augen und Gänsehaut […]

Patterrz schreibt: Ein BioWare Wende wäre unglaublich

makeawakening1512 schreibt: Schon der kleinste Trailer hebt meine Stimmung für Wochen. Mass Effect ist kein perfektes Spiel, aber es ist eines der besten und am meisten durchdachten Universen, nicht nur in Spielen […]

Was haltet ihr von dem kurzen Teaser? Glaubt ihr, dass ein neuer Mass Effect-Teil eine Chance hat? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare.

