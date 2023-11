Auf Netflix könnt ihr euch gerade einen gewaltigen Sci-Fi-Film anschauen, bei dem die Menschheit vor der Sonne flieht

Auf Netflix könnt ihr euch mit „The Wandering Earth“ oder „Die wandernde Erde“ eine riesige Sci-Fi-Produktion aus China anschauen. In dem Film muss die Menschheit drastische Maßnahmen ergreifen, um der Auslöschung durch die Sonne zu entkommen und gerät dabei direkt in die nächste Katastrophe.

Die wandernde Erde ist eine chinesische Netflix-Produktion, die 2019 herauskam. Sie wird als der bisher größte Sci-Fi-Film aus China bezeichnet (via The Verge) und galt damals auch international gesehen als einer der erfolgreichsten Sci-Fi-Blockbuster des Jahres (via Moviepilot).

Hier seht ihr einen Trailer (auf Chinesisch mit englischen Untertiteln) zu Die wandernde Erde:

Per Raketen-Planet durch die Galaxie

Worum geht es in Die wandernde Erde? Die Sonne steht kurz davor, zu einem „Roten Riesen“ zu werden und damit die Erde und all seine Bewohner zu vernichten.

Die Menschheit kämpft gegen die nahende Auslöschung, indem sie gigantische Raketentriebwerke an ihrem Heimatplaneten anbringt, um mit ihm in die Weiten des Alls zu flüchten und nach einem sicheren neuen Zuhause zu suchen.

Doch auf der Reise kommt die Erde dem Planeten Jupiter zu nahe und die nächste Katastrophe bahnt sich an. Das Schicksal der Menschheit liegt nun in den Händen einer Gruppe Ingenieure und Astronauten.

Wenn ihr direkt in den Film reinschauen wollt, kommt ihr über diesen Link auf die Netflix-Seite von Die wandernde Erde.

Vier Jahre nach dem ersten Teil kam mit „Die wandernde Erde 2“ Anfang 2023 eine Fortsetzung, die allein am ersten Tag über 70 Millionen Dollar einspielte. Mehr dazu findet ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Die Story von Die wandernde Erde basiert auf einer Kurzgeschichtensammlung von Liu Cixin, der für die gefeierte Buch-Trilogie The Three-Body-Problem (im Deutschen: Die drei Sonnen) international bekannt ist.

Auch Die drei Sonnen wird verfilmt und soll voraussichtlich im Jahr 2024 als Serie auf Netflix erscheinen. Der Schauspieler Liam Cunningham ist auch mit am Start und äußerte sich bereits begeistert über das Drehbuch:

Eine große Sci-Fi-Serie wird 2024 auf Netflix erscheinen – Star aus „Game of Thrones“ ist schon jetzt begeistert