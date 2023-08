Eine große Sci-Fi-Serie wird 2024 auf Netflix erscheinen – Star aus „Game of Thrones“ ist schon jetzt begeistert

Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Ich wusste nicht einmal, um was für ein Projekt es sich handelte, und ich sagte nur: „Ja, okay. Ich sage den anderen Leuten ab.“

Es geht immer um die Qualität des Schreibens, und diese Jungs haben mit das Beste geschrieben, was ich je in meinem Leben gesehen habe.

Auch Schauspieler Liam Cunningham, den man als Ser Davos Seaworth aus der Fantasy-Serie kennt, arbeitete erneut mit den Showrunnern aus Game of Thrones zusammen und übernahm eine Rolle in der Sci-Fi-Serie.

In der Geschichte hat die Menschheit Kontakt zu einer außerirdischen Spezies auf dem Planeten Trisolaris aufgenommen. Jedoch wollen die Aliens die Erde einnehmen, um ihren unwirtlichen Planeten zu verlassen, und die beiden Lebensformen geraten in einen Konflikt miteinander.

Was ist das für eine Serie? Die Sci-Fi-Serie heißt Die 3 Sonnen (im Original: 3 Body Problem) und basiert auf der bekannten chinesischen Buch-Trilogie The Three-Body-Problem von Cixin Liu.

Nächstes Jahr soll die Science-Fiction-Serie „Die 3 Sonnen“ auf Netflix erscheinen. Liam Cunningham, den viele aus Game of Thrones kennen, war sofort vom Drehbuch überzeugt, wie er in einem Interview erzählte.

