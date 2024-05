Ein Schauspieler sprach 7 Mal für Game of Thrones vor, scheiterte, ist jetzt trotzdem ein Star

Den schottischen Schauspieler Sam Heughan kennen viele als Jamie Fraser in der Serie Outlander. Jedoch wollte er ursprünglich unbedingt in Game of Thrones mitmachen.

Die HBO-Serie Game of Thrones gehört zu den bekanntesten und größten Serien überhaupt. Da ist es kaum verwunderlich, dass viele Schauspieler gerne dabei sein wollten.

So sollte etwa auch Pedro Pascal seinem Schauspielschüler eigentlich dabei helfen, eine Rolle in der Fantasy-Serie zu bekommen und bewarb sich prompt selbst.

Auch Outlander-Star Sam Heughan wollte unbedingt in Game of Thrones mitmachen und war in seinem Unterfangen sehr hartnäckig.

Hier seht ihr einen Trailer zu Outlander:

„Und ich kam immer so nah ran“

Für welche Rollen sprach er vor? Wie der Schauspieler in einem Interview erzählte, hatte er sich auf mehrere Figuren in Game of Thrones beworben:

„Ich habe siebenmal für Game of Thrones vorgesprochen!“ […] Ich habe für Renly [Baratheon], Loras [Tyrell] und einige der Mitglieder der Nachtwache vorgesprochen.“ (via vanityfair.com)

Dabei war Sam Heughan laut eigener Aussage sogar recht nah dran, eine Rolle in der gefeierten Fantasy-Serie zu ergattern. „Und ich kam immer so nah ran! Ich war so: ‘Leute, gebt mir einfach ein Schwert!’“

Doch trotz der vielen Versuche hat es mit Game of Thrones nicht geklappt, dafür aber mit der Hauptrolle in einer anderen Serie: Outlander – und damit einem gewaltigen Karrieresprungbrett für Sam Heughan.

Mehr zu Outlander könnt ihr auch hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen: Eine der größten Fantasy-Serien geht nach 3 Jahren endlich bei Netflix weiter: Fans müssen sich auf eine Enttäuschung einstellen

Wie steht es um Outlander? Seit 2014 läuft die beliebte Drama- und Liebesserie und erfreut sich einer riesigen Fangemeinde.

Insgesamt 6 ganze Staffeln sind bereits erschienen, die zweite Hälfte der siebten wird voraussichtlich am 7. November 2024 erscheinen.

Eine 8. und letzte Staffel ist zudem schon bestätigt worden. Obendrein soll mit Outlander: Blood of My Blood ein Spin-off erscheinen, dass die Liebesgeschichten von Claires und Jaimes Eltern erzählt.

Manchmal läuft es in Vorsprechen auch einfach nicht wie gewünscht. So wollte etwa auch Jake Gyllenhaal unbedingt einen Hobbit in Herr der Ringe spielen und ging zum Vorsprechen mit Regisseur Peter Jackson. Jedoch lief es dabei grottenschlecht und er wurde nicht einmal ansatzweise für die Rolle von Frodo in Erwägung gezogen. Mehr dazu könnt ihr hier bei MeinMMO nachlesen: Peter Jackson sah Jake Gyllenhaal im Vorsprechen für Herr der Ringe, riet ihm danach, die Agentur zu wechseln