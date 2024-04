Pedro Pascal wollte jemandem helfen, eine Rolle in Game of Thrones zu bekommen – Schnappte sie ihm dann weg

Pedro Pascal erzählte einmal in einer Late-Night-Show die Anekdote, wie er eigentlich an die Rolle von Oberyn in Game of Thrones kam.

In der Show Late Night with Seth Meyers im Jahr 2016 erzählte Pedro Pascal die Geschichte, wie er seinem Schauspiel-Schützling die große Rolle als Oberyn Martell wegschnappte, weil er merkte, dass sie doch eigentlich so viel besser zu ihm selbst passte.

Pedro Pascal sah sich mehr in der Rolle von Oberyn

Pedro Pascal war zu der Zeit der Mentor eines angehenden Schauspielers, der gerade die USC (Schauspielschule in Los Angeles) absolviert hatte.

Dieser bat ihn um Hilfe für sein erstes Vorsprechvideo. Ganze siebzehn Seiten umfasste das Skript für eine Rolle in dem HBO-Hit Game of Thrones.

Also sah sich Pedro Pascal die Figur einmal genauer an und merkte, dass sie eigentlich sehr viel besser auf ihn selbst als auf seinen Schüler passe.

Denn auch wenn sein Schützling über großartige schauspielerische Fähigkeiten verfüge, sei er einfach zu jung gewesen und kannte obendrein die Serie nicht, während Pascal bereits ein riesengroßer Fan von Game of Thrones war.

In diesem Tik-Tok-Video könnt ihr euch selbst anhören, wie Pedro Pascal die Geschichte erzählte:

So beschrieb der Schauspieler Oberyn als einen Mann „in seinen späten 30ern. Er hatte etwa acht Töchter. Er war eine Schlampe. Er ist gefährlich. Ich dachte mir: ‘Das ist perfekt … für mich!’“

Trotzdem unterstützte Pedro Pascal seinen Schüler bei der Aufnahme des Videos. Doch sobald dieser auf Toilette verschwand, schrieb er sofort seinem eigenen Manager, um sich auf die Rolle zu bewerben.

Vitamin B half ihm dabei, die Rolle zu bekommen

Nachdem die Lehrstunde vorbei war, filmte er sein eigenes Bewerbungsvideo für Oberyn. Doch dann kam die nächste Hürde: Wie konnte der Schauspieler sicherstellen, dass es auch gesehen wird?

Hierbei bekam er Hilfe von der Schauspielerin und guten Freundin Sarah Paulson. Nachdem er sie mit seinem Anliegen kontaktiert hatte, nutze sie ihre Kontakte, um Pedro Pascal unter die Arme zu greifen.

Sie ist nämlich mit Amanda Peet befreundet, wie er erzählte. Die ist wiederum mit David Benioff, einem der Showrunner von Game of Thrones, verheiratet. Somit konnte Sarah Paulson auf Umwegen sicherstellen, dass das Bewerbungsvideo von Pedro Pascal direkt von den Verantwortlichen gesichtet wurde – mit Erfolg.

Danach sollte Pedro Pascal erneut ein Video einschicken, was er auch tat. Unwissend, ob er die Rolle nun bekommen hatte oder nicht, wurde er langsam nervös.

Doch dann kam ein Anruf von Sarah Paulson, in dem sie verriet: „Nun, hör mir einfach zu. Ich weiß Dinge, okay? Und ich kann nichts sagen und ich weiß nichts, aber ich weiß Dinge […] Also, ich will einfach nicht, dass du dir Sorgen machst.“

Er wusste nicht, dass er die Rolle schon längst hatte

Kurz darauf wurde der Schauspieler nach Belfast eingeladen. Dabei dachte Pedro Pascal, dass er noch einmal vorsprechen müsse, um die Rolle zu bekommen, doch wie er in der Show erzählte, hatte er sie eigentlich schon längst, wusste es aber nicht, weil ihm keiner Bescheid gegeben hatte:

„Sie sagten: ‘Du wirst Kroatien lieben’ und ‘Triff den Regisseur’ und ‘Mach eine Kostümprobe’. […] und ich hatte immer noch nicht den Mut, sie zu fragen, ob ich die Rolle bekommen hatte!“

Auf die Frage hin, wie es mit der Beziehung zu seinem Schauspiel-Schüler inzwischen stünde, antwortete Pedro Pascal nur grinsend: „Ich sollte ihm per WhatsApp schreiben, wenn das hier vorbei ist. Dann kann ich sagen: ‘Ich habe endlich reinen Tisch gemacht, Mann!’“

