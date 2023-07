Pedro Pascal schlief ein, als er eine der heftigsten Szenen in Game of Thrones drehte

Pedro Pascal spielte in der Serie „Game of Thrones“ Oberyn Martell, der bei einem Kampf auf grausame Weise getötet wird. Jedoch empfand der Schauspieler den Dreh dafür als sehr entspannend.

In der 4. Staffel von Game of Thrones tritt Oberyn Martell, gespielt von Pedro Pascal, in einem Zweikampf gegen Gregor „The Mountain“ Clegane (gespielt von Hafþór Júlíus Björnsson) an.

Dabei stirbt Martell auf blutigste Weise: Ihm werden von seinem Kontrahenten die Augen ausgedrückt und sein Schädel zertrümmert. Eine Szene, die als eine der brutalsten der Serie gilt und viele Zuschauer schockierte.

In einem Interview mit First We Feast am 9. März 2023 sprach Pedro Pascal über den Dreh der Szene und darüber, wieso er sie so angenehm fand.

„Der beste Teil des Tages“

Obwohl die Szene mit dem brutalen Ende der Figur im Endergebnis einfach nur unangenehm aussieht, war sie für den Schauspieler sehr entspannend zu drehen. Es war sogar “der beste Teil des Tages” für ihn.

Als die Dreharbeiten zu der Szene stattfanden, war es ziemlich heiß, weshalb sich Pascal über die kleine Abkühlung durch das Kunstblut freute:

Er [Björnsson] ist über mir und drückt mir seine Daumen in die Augen, und sie haben Schläuche durch seinen Körper in seine Unterarme zu seinen Daumen gelegt, die dieses kühle Blut pumpen. Pedro Pascal via YouTube

Dem fügte Pedro Pascal noch hinzu, dass Björnsson „der sanfteste Kerl überhaupt“ sei, der sehr darauf bedacht war, keinerlei Druck auf die Augen auszuüben.

Hier könnt ihr das Viedeo auf YouTube sehe, in dem Pedro Pascal von dem Dreh erzählte. Springt dazu zu 8:40-10:38:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt via YouTube

Um den Effekt des zerschmetterten Kopfes darzustellen, wurden Pedro Pascal kleine Fleischstücke ins Gesicht gelegt, die ebenfalls einen kühlenden Effekt hatten.

Dazu wurde Kunstblut auf den Boden gepumpt, um die größer werdende Blutlache um die reglos daliegende Figur zu simulieren.

Pedro Pascal meinte, dass das so entspannend zu filmen war, dass er einfach eingeschlafen sei. Das lag zum einen an den kühlenden Elementen im Gesicht, zum anderen daran, dass der Schauspieler regungslos am Boden liegen musste.

Das war das Entspannendste überhaupt. Und auch zu wissen, dass wir am Ende dieses viertägigen Kampfes, den wir da draußen gedreht haben, angekommen sind. Es war sehr kathartisch und ich bin in den tiefsten Schlaf gefallen, den ich je hatte. Pedro Pascal via YouTube

Die bereits so brutale Todesszene von Oberyn Martell sollte sogar noch grausamer werden, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt.

Danach spaßte der Pedro Pascal noch darüber, dass er während der Dreharbeiten zu Game of Thrones vielleicht eine Technik gefunden hätte, mit der er auch in Zukunft besser einschlafen könne:

„Ich merke jetzt gerade, weil ich nicht besonders gut schlafen kann, vielleicht muss ich mich mit Fleischstücken, Gelatine, kühlem Fleisch im Gesicht und Blutlachen hinlegen, und vielleicht kann ich dann endlich mal richtig schlafen.“

Der Serientod von Oberyn Martell hatte jedoch auch unangenehme Folgen für den Schauspieler. Denn Fans wollten die Todesszene auf Fotos nachstellen, wodurch sich Pedro Pascal eine Augeninfektion zuzog.

„The Last of Us“-Star Pedro Pascal ließ sich auf seltsames Fan-Ritual ein – Später bereut er es