Der Regisseur von Doctor Strange wollte unbedingt Benedict Cumberbatch, verzichtete dafür sogar auf Gewinne

Wie erfolgreich war der Film? Der Film starte am 26. Oktober 2016. Auch wenn Doctor Strange vermutlich noch mehr Gewinn im Sommer hätte machen können, hat es sich doch mehr als gelohnt. Doctor Strange wurde zu einem Erfolg an den Kinokassen und Benedict Cumberbatch etablierte sich als einer der Hauptstars des MCU.

Deadpool 3 sprengt die Grenzen dessen, was man in Marvel-Filmen sonst so sagen darf

Am Ende kam es darauf an, dass die Verantwortlichen von Disney wussten, dass sie mit dem Film weniger Geld verdienen würden, mir als Regisseur aber den richtigen Schauspieler für den Film zur Verfügung stellten , sagt Derrickson.

Was hat Disney getan, um Cumberbatch zu bekommen? Joker-Star Joaquin Phoenix wurde unter anderem als Alternative für die Rolle gecastet. Doch als die Casting-Gespräche scheiterten, war Derrickson fest entschlossen, Cumberbatch unbedingt mit an Bord zu holen. Auch wenn es bedeutete, den Start zu verschieben und auf potenzielle Gewinne zu verzichten.

