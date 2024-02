Marvel schnippt den neuen Superschurken weg, der Thanos ersetzen sollte

Deutscher Trailer zu „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“

Jedoch sei die Titeländerung angeblich nicht allein wegen des Gerichtsurteils vorgenommen worden. Denn schon bevor dieses überhaupt verkündet wurde, hatte man bereits angefangen, die Figur etwas herauszunehmen, nachdem Ant-Man And The Wasp: Quantumania und damit der erste große Film mit Kang, schlecht performt hatte.

So schreibe man bereits die Filme, in denen der Schurke Kang vorgesehen war, um, um die Figur entweder ganz aus den Skripten zu entfernen oder zumindest seinen Einfluss zu reduzieren.

Ebenso wie Thanos mit einem Fingerschnippen die Helden in Avengers 3: Infinity War ausgelöscht hat, versucht nun Marvel laut Quellen auch Kang aus ihrem Universum so gut es geht auszuradieren.

