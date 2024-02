Schauspieler wollte Iron Man sein – Spielte dann den Rivalen, den Tony Stark in jeder Szene dumm aussehen lässt

Sam Rockwell wollte ursprünglich Tony Stark spielen. Doch nachdem die Rolle des Marvel-Helden an Robert Downey Jr. gegangen war, hatte der Schauspieler eine andere Idee: Er könnte einfach der neue Schurke in Iron Man 2 werden.

In einem Interview mit GQ vom 6. Februar 2024 sprach Sam Rockwell über die ikonischsten Rollen seiner bisherigen Filmkarriere.

Neben The Green Mile, Argyle und Moon kam er auch auf den Marvel-Streifen Iron Man 2 zu sprechen, in dem er einen Gegenspieler von Tony Stark verkörperte und erzählte, wie er an die Rolle kam.

Hier seht ihr einen deutschen Trailer zu Iron Man 2:

„Schreib mir eine Rolle als Bösewicht“

Wie kam Sam Rockwell an die Rolle? So erklärte der Schauspieler, dass er im Austausch mit Jon Favreau, dem Regisseur von Iron Man, stand und eigentlich im Gespräch für die Rolle von Tony Stark war.

Doch diese ging dann an Robert Downey Jr. Da aber seine Partnerin Leslie Bibb ebenfalls in Iron Man mitspielte, kannte er die Leute hinter dem Film und aß gemeinsam mit ihnen vor der Opening Night zu Abend.

Später nutzte Sam Rockwell die Verbindung, die er zu den Verantwortlichen des Projekts hatte, um doch noch in dem Marvel-Streifen mitzuspielen

Und dann sollte mein Freund Justin Theroux das Drehbuch [für Iron Man 2] schreiben … und ich ging zu ihm nach Hause und fragte: „Was ist mit diesem Iron Man 2?“ Er sagte: „Ich fliege los, um Favreau beim Schreiben des Drehbuchs zu helfen.“ Und ich sagte: „Gut, lass mich dabei sein. Ich will in dem Film mitspielen. Schreib mir eine Rolle als Bösewicht.“ Sie sprachen mit Mickey Rourke und beschlossen, den Bösewicht in zwei Bösewichte aufzuteilen. Sam Rockwell, Quelle: YouTube

Wen spielte Sam Rockwell in Iron Man 2? So bekam Sam Rockwell am Ende zwar nicht die Rolle von Tony Stark, durfte aber den schmierigen Millionär Justin Hammer spielen. Dieser ist Waffenhändler, Geschäftsmann und CEO von Hammer Industries, einem konkurrierenden Unternehmen von Stark Industries.

Justin Hammer versucht Tony Stark immer wieder zu übertrumpfen, zum einen, was Technologien, aber zum anderen auch das Charisma angeht – muss dabei jedoch immer wieder den Kürzeren ziehen.

So etwa auch vor Gericht. Dort versucht Justin Hammer, den Helden schlecht aussehen zu lassen – am Ende ist er es aber, der vor laufender Kamera blamiert wird.

