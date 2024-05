Einer der legendärsten Bilder der Herr der Ringe -Trilogie ist durch einen Statisten entstanden. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Die epischen Schlachten von Mittelerde, wie sie in Peter Jacksons filmischer Interpretation von J.R.R. Tolkiens Meisterwerk Der Herr der Ringe zum Leben erweckt werden, sind bekannt für ihre beeindruckenden visuellen Darstellungen und emotionalen Momente.

Unter diesen Momenten ragt einer besonders heraus, der nicht durch aufwendiges Make-up oder Effekte geschaffen wurde, sondern durch die einzigartige Präsenz eines Schauspielers – Wayne Phillips.

Echte Augenverletzung in der Schlacht um Helms Klamm

Wer ist Wayne Phillips? Wayne Phillips, ein neuseeländischer Schauspieler, mag dem breiten Publikum vielleicht nicht sofort bekannt sein. In „Die zwei Türme“ spielte er den Kapitän der Bogenschützen, während er in „Die Rückkehr des Königs“ einen Soldaten aus Rohan verkörperte.

Wayne Phillips in der Herr der Ringe: Die zwei Türme /Quelle: Reddit

In welchem Teil sieht man das Bild? Im zweiten Teil der Trilogie, Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2002), erreicht die Handlung einen Höhepunkt in der epischen Schlacht um Helms Klamm. Diese Festung in Rohan wird von König Théoden und seinen Verbündeten, darunter Krieger aus Rohan und ein Bündnis aus Elben, gegen die dunklen Mächte von Saruman verteidigt.

In der Schlacht spielte Phillips als Statist einen Rohan-Soldaten, der nur ein Auge hatte. Dieses authentische Detail war kein Make-up oder Effekt, sondern ein echtes Merkmal von Phillips. Am Set trug er sonst eine Augenklappe, um sein fehlendes Auge zu verdecken (via 3djuegos).

Regisseur Peter Jackson fragte ihn, als er zum ersten Mal das Set betrat, was sich unter der Klappe verbirgt. Dann bot er ihm an, die Rolle ohne Augenklappe zu spielen. Zunächst zögerte Phillips und war sich unsicher, aber stimmte dann zu. Es habe ihm geholfen, sich wohler zu fühlen.