Herr der Ringe: Weil er den Text nicht wusste, improvisierte Gandalf eines der bekanntesten Zitate überhaupt

Eines der bekanntesten Zitate in den „Herr der Ringe“-Filmen stand so eigentlich gar nicht im Skript, sondern stammte von Gandalf-Darsteller Ian McKellen.

Um welches Zitat geht es? In Der Herr der Ringe: Die Gefährten steht Gandalf dem Balrog auf der Brücke von Khazad-dûm gegenüber.

Während er den Rest der Gefährten vorschickt, stellt er sich dem Feuer-Dämon furchtlos in den Weg und brüllt ihm entgegen „You shall not pass“ (auf Deutsch: Du kannst nicht vorbei).

Dieser Satz gehört heute zu den ikonischsten überhaupt aus dem „Herr der Ringe“ -Franchise. Doch eigentlich stand er in der Form gar nicht im Skript, sondern war aus Versehen von Ian McKellen abgeändert worden.

Hier seht ihr einen Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Gefährten:

Eine kleine Abweichung zur Buchvorlage

Was stand eigentlich im Skript? Der Satz, der eigentlich im Skript des Films zu finden war, lautete: „You cannot pass“.

Da sich jedoch Sir Ian McKellen während des Drehs nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern konnte, improvisierte er kurzerhand und änderte den Satz dabei etwas um in: „You shall not pass“.

Hier in diesem YouTube-Video könnt ihr selbst sehen, wie der Schauspieler über seine Improvisation sprach. Springt dazu zu 32:00:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Obwohl sich Regisseur Peter Jackson sonst sehr nah an den Büchern orientierte, um die Filme getreu nach der Vorlage von J. R. R. Tolkien umzusetzen, gefiel ihm diese Version so gut, dass er sie in den Film einbaute.

In der deutschen Fassung bekommt man von der Änderung nichts mit. Nur wenn ihr die englischen Bücher gelesen und danach die Originalfassung des Films anseht, werdet ihr den kleinen Unterschied merken.

Mehr zu Herr der Ringe könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Dieser viel zu unbekannte Fantasyfilm mit Sean Connery diente Peter Jackson als Vorlage für “Herr der Ringe”

Sir Ian McKellen sprach in der The Graham Norton Show im Jahr 2019 über seinen Fehler beim Dreh von Herr der Ringe. Jedoch nahm er seinen Patzer gelassen und merkte nur humorvoll an: „Ich stecke jetzt ziemlich fest damit [mit dem neuen Zitat]“.

Neben Elijah Wood hatte auch Jake Gyllenhaal (Road House, Brokeback Mountain) für die Rolle als Hobbit Frodo vorgesprochen. Jedoch lief es dabei grottenschlecht und Peter Jackson nannte ihn den schlechten Schauspieler, den er je gesehen hatte. Mehr dazu findet ihr hier bei MeinMMO: Peter Jackson sah Jake Gyllenhaal im Vorsprechen für Herr der Ringe, riet ihm danach, die Agentur zu wechseln