„Das war fragwürdig“ – Macher von Mass Effect verkaufen tote Heldin als Statue, kriegen Ärger, rudern zurück

Die Trilogie zu Mass Effect hat viele ikonische Szenen, die BioWare im hauseigenen Store als Statuen veröffentlichen wollte. Die erste Figur der Reihe sorgte direkt für Aufsehen und wurde kurzerhand entfernt, weil das Team über ein besseres Gesamtkonzept nachdenken wolle.

Die Figur sollte BioWare zufolge als „Konversationsstarter“ dienen und wurde zu einem Preis von 135 US-Dollar angeboten. Es wurden insgesamt 2.000 Exemplare der Statue hergestellt, weshalb Vorbesteller froh waren, eines der limitierten Exemplare ergattert zu haben. Doch nun strich BioWare sämtliche Vorbestellungen und stoppt den Vorverkauf.

Achtung, Spoiler: Die folgenden zwei Absätze enthalten einen Story-Spoiler zum Beginn von Mass Effect 2. Solltet ihr den Titel noch nicht gespielt haben und unvoreingenommen erleben wollen, lest ihr am besten nach dem eingeblendeten Video weiter.

Was stellt die Figur dar? Die ca. 15 cm große Statue ist der Leichnam der weiblichen Variante von Commander Shepard, der vor Kälte erstarrt und leblos im All umhertreibt. Zu Beginn von Mass Effect 2 sehen wir, wie der tote Körper zwischen den Trümmerteilen der Normandy umherschwebt, nachdem Commander Shepard zuvor ins All geschleudert wurde.

Dabei handelt es sich um einen der wohl ikonischsten Spiel-Beginne der Videospielgeschichte. Es wäre also tatsächlich ein Konversationsstarter, wenn auch ein makabrer. Genau aus diesem Grund wollte BioWare die Tragik wohl in einer Figur festhalten.

Die Legendary-Edition vereint alle drei Teile von Mass Effect:

Statue zu Mass Effect sorgt für Kritik bei den Fans

Wie reagieren die Spieler? Die Statue sorgte bei vielen Fans aufgrund des Motivs für Kopfschütteln. Die Spieler nennen die Statue „fragwürdig“, teilweise empfinden sie das Motiv sogar als „furchtbar“. Deshalb sah sich BioWare dazu gezwungen, die Figur aus dem Verkauf zu nehmen und die Vorbestellungen zu stornieren:

Die Statue sollte eigentlich ein Teil einer Reihe werden, in der ikonische Momente aus Mass Effect als Figur dargestellt werden. Da BioWare bei der Ankündigung zu wenig Informationen darüber preisgab, wird der Verkauf nun pausiert.

Nun melden sich Vorbesteller zu Wort, die über den Vorverkaufsstopp enttäuscht sind. Hier einige Stimmen zu Usern, die die Figur im Verkauf gelassen hätten:

Rvhochi: „Es war fragwürdig, aber niemand wurde gezwungen, es zu kaufen…“

T00metal: „Bitte bringt es zurück in den Vorverkauf, das war urkomisch.“

Milabanilla: „[…] Alle, die beleidigt waren, müssen sich beruhigen. Ihr müsst das Merch nicht mögen. Macht einfach weiter und kauft es nicht. Macht es nicht für andere Leute kaputt, die es ziemlich cool fanden. […]“

Dem gegenüber stehen die User, die sich für einen Verkaufsstopp aussprechen:

Kitsune_Reinara: „Danke, das war geschmacklos. Wenn ihr gedenken wollt, wäre eine Nachbildung des Mahnmals, das wir in der Nähe der Normandy SR aufstellen, das Beste.“

stufflikehearts: „Es ist wirklich eine furchtbare Figur. Es gibt andere beliebte Figuren, die man über so etwas stellen kann.“

JHCL56: „Danke, das war wie ein Schlag ins Gesicht für diejenigen von uns, die FemShep lieben. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr unser Unbehagen und unsere Bedenken zur Kenntnis genommen habt.“

Es bleibt abzuwarten, wie BioWare in Zukunft mit den geplanten Statuen umgehen wird und ob es die besagte Figur erneut in das Sortiment schafft. Nicht nur die Statue sorgte für Kopfschütteln, selbst einige Szenen aus Mass Effect sorgten für reichlich Cringe-Faktor: Ex-Story-Schreiber von BioWare muss bei der Vorstellung an eine Serie zu Mass Effect „cringen“