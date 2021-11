Ex-Story-Schreiber von BioWare muss bei der Vorstellung an eine Serie zu Mass Effect „cringen“

Nicht alle feiern den Gedanken an eine „Mass Effect“-Serie. Einer der ehemaligen Story-Schreiber von BioWare äußerst seine Bedenken.

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Amazon offenbar in den finalen Schritten steckt, um einen Deal für eine Serie rund um das „Mass Effect“-Universum zu erhalten. Bei den Fans kommt das gut an, doch es gibt auch Bedenken. Die Vorstellung, die Spiele in eine Serie zu gießen, lässt einen der ehemaligen Story-Schreiber von BioWare „cringen“.

Was wurde gesagt? David Gaider meldete sich auf Twitter zu den Plänen einer „Mass Effect“-Serie zu Wort. Gaider war lange Zeit einer der Lead Writer bei BioWare und damals vor allem für Dragon Age zuständig. In einem Tweet erklärte er, dass ihn „die Möglichkeit [einer Serienumsetzung] ein bisschen cringen lässt“.

Der gleiche Gedanke gilt auch für die Möglichkeit, dass dann auch Dragon Age irgendwann eine Serie bekommen könnte.

Warum denkt Gaider so? Gaider führt allerdings noch genauer aus, was er damit meint. Aus seiner Sicht ist die Geschichte von Mass Effect, in Bezug auf die Spiele, nicht so leicht in eine Serie umzusetzen. Das liegt vor allem daran, dass Commander Shepard im Grunde ein „unbeschriebenes Papier“ sei.

Die Spieler formen in der Story ihren Shepard – entscheiden etwa, ob er ein Mann oder eine Frau ist oder welche Entscheidungen er trifft. Ganz egal, wie man das in einer Serie umsetzen wolle – man stoße immer Leuten vor den Kopf, die für Shepard ganz andere Entscheidungen getroffen haben.

Die ganze Spielwelt und das Erlebnis sei durch die vielen Entscheidungen auf jeden einzelnen Spieler zugeschnitten. Es wäre nahezu unmöglich, die langjährigen Fans mit einer Serie zufriedenzustellen, die Shepard und seine Begleiter im Fokus hat.

Mass Effect hat viele Charaktere – zumindest, wenn man sich an den Spielen orientieren würde.

Mass Effect muss zu viel gleichzeitig erfüllen

„Überlegt mal, wie VIEL der Story von den Begleitern abhängt. Sie sind die Chiffren, durch die Spieler die meisten emotionalen Erlebnisse [im Spiel] erhalten. Für sich genommen sind die Protagonisten von Mass Effect und Dragon Age … nunja, ziemlich langweilig. Das wird sich nicht verkaufen.“

Das führt er noch weiter aus:

Denkt an diese Begleiter. Denkt daran, wie SEHR die Fans an diesen Charakteren hängen. Nun bedenkt den Fakt, dass es absolut keinen Weg gibt, dass eine einzige Story sie alle gleich behandelt. Denkt an den Aufschrei des Zorns, wenn Begleiter X nur einen kleinen Cameo-Auftritt bekommt … oder gar nicht vorkommt.

Allerdings glaubt Gaider auch nicht, dass die Serie unbedingt zum Scheitern verurteilt ist. Er ist aufgeregt, dass eine Umsetzung geplant ist und hofft einfach, dass es Amazon gelingen wird, die ganzen Stolpersteine und möglichen Fehler zu vermeiden.

Denn die Gefahr, aus dem „Mass Effect“-Universum nur eine weitere 08/15-SciFi-Serie zu machen, die am Ende weder die Fans des Spiels noch neue Zuschauer begeistern kann, ist ungeheuer groß.

Auf viele Weisen wäre es klüger, nicht einfach die Geschichte der Spiele zu adaptieren. Aber bedenkt das von der Perspektive jener, die diese TV-Serie machen. Sie machen das nicht nur für die Fans, die bereits die ganze Story kennen und für die es okay wäre, wenn es sich in eine andere Richtung entwickelt. Das viel größere Publikum sind jene, die noch gar nichts von Mass Effect oder Dragon Age wissen. Auf gewisse Weise muss die Serie eine Antwort darauf liefern: „Was IST Mass Effect eigentlich?“ Und das bedeutet, dass sie etwas erschaffen müssen, das sofort als Mass Effect wiedererkannt wird. Das bedeutet, bereits Bekanntes auf eine Weise neu zu machen, wie es die Fans nicht brauchen und darauf werden sie höchstwahrscheinlich negativ reagieren. Vielleicht. Ich schätze, wir werden es schon sehen.

Teilt ihr die Bedenken von Gaider? Oder seid ihr erst einmal optimistisch und glaubt, dass Mass Effect als Serie durchaus funktionieren kann – sowohl für langjährige Fans als auch für eine komplett neue Zielgruppe?

Andere Serien haben in letzter Zeit vorgemacht, dass Spiele-Umsetzungen richtig gut sein können – wie etwa der Welterfolg Arcane.