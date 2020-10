WoW-Fans wünschen sich sehnlichst Arthas-Film – der Witcher wäre dabei

Wer noch nicht so firm in der Warcraft-Story ist, sollte sich unsere große Zusammenfassung der WoW-Lore anschauen …

Wird daraus ein Film oder eine Serie? Ob das, was bisher nur ein großer Fan-Wunsch und ein Meme in den sozialen Medien geworden ist, eines Tages Realität wird, bleibt natürlich abzuwarten. Das Interesse an einer Verfilmung der Arthas-Handlung – egal ob als Spielfilm oder Serie – scheint in der WoW-Spielerschaft allerdings groß zu sein. Den passenden Nerd-Schauspieler hätte man dafür bereits … jetzt fehlt wohl nur der ganze Rest.

Was ist nun passiert? Nach dem ersten Bild von Cavill als Arthas, hat Reddit „sein Ding gemacht“ und das Ganze mal wieder auf die Spitze getrieben. Es folgten zahlreiche weitere Bilder, die zumeist deutlich weniger aufwändig und nicht so ernst gemeint waren. Zumeist sind das Bilder von Cavills Gesicht, das einfach auf verschiedene Warcraft-Helden geklebt wurde – egal wie unpassend das auch aussehen mag.

Vor einigen Tagen hatten wir über ein Bild gesprochen, das Henry Cavill, der Schauspieler hinter dem Witcher, ziemlich cool in die Rolle als Arthas passen würde. Sogar einigen Blizzard-Mitarbeitern schien diese Idee ausgezeichnet zu gefallen. Inzwischen hat das Thema in den sozialen Medien mehr Fahrt aufgenommen – immer mehr Bilder tauchen auf und sogar erste Reaktionen des Schauspielers sind zu finden.

