Warhammer 40.000: Darktide bekommt zwei kostenlose Updates – Koop-Shooter verbessert seine Steam-Bewertungen um 20 %

Es scheint also, als sei Darktide auf dem richtigen Weg, die Unzufriedenheit und das Misstrauen der Spieler sitzen jedoch tief und lassen sich nicht ganz so leicht aus der Welt schaffen.

Die Arbeit der Entwickler schlägt sich auch in den Bewertungen nieder: Für die letzten 30 Tage liegen die nämlich mit 86 % bei „sehr positiv“. Ein Blick in die Rezensionen zeigt jedoch, dass die Spieler noch immer ziemlich zwiegespalten sind:

Insgesamt sitzt Darktide auf „ausgeglichenen“ Bewertungen: Auf Steam empfehlen etwa 61 % der Spieler den düsteren Koop-Shooter. Als Reaktion kündigten die Entwickler an, kostenpflichtige Inhalte zurückzustellen und sich erstmal darum zu kümmern, das Spiel in Ordnung zu bringen.

Was ist die Situation bei Darktide? Der Nachfolger der erfolgreichen Vermintide-Reihe erreichte 2022 zum Release mehr als 100.000 Spieler . Doch die Begeisterung hielt nicht lange an. Spieler waren enttäuscht von der fehlenden Tiefe, Performance- und Balancing-Probleme führten zu schwinden Spielerzahlen und Bewertungen.

Insert

You are going to send email to