Spieler starten direkten Vergleich in Cyberpunk 2077 vor und nach 2.0, zeigen, was sie sich wünschen

Am 21. September ist das kostenlose Update 2.0 für Cyberpunk 2077 erschienen. Spieler zeigen nun, was besser läuft und was sie sich wünschen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Das Update 2.0 brachte eine Vielzahl von Verbesserungen mit sich. Die Community hatte gespannt auf diese Aktualisierung gewartet, in der Hoffnung auf eine Verbesserung der Spielerfahrung. Und nun, da das Update verfügbar ist, teilen Spieler auf verschiedenen Plattformen ihre Eindrücke darüber, was sich in Night City geändert hat, welche Probleme das Spiel hat, was sich endlich besser anfühlt und was sie sich noch wünschen.

Cyberpunk 2077-Spieler teilen ihre Wünsche

Was sagen die Spieler? Auf YouTube hat Gameinvader ein Video hochgeladen, das eine direkte Gegenüberstellung von Cyberpunk 2077 vor und nach dem Update 2.0 zeigt. Einige Spieler knüpfen an dem Video an und teilen ihre Eindrücke. Dabei schreiben sie darüber, was besser läuft und was sie sich noch wünschen würden.

Einige Eindrücke von Gameinvadar haben wir euch hier zusammengestellt:

Endlich können Reifen durch Schüsse beschädigt werden.

Man kann mit Waffen schießen, wenn man ein Fahrzeug fährt.

Zu Release-Zeiten schien man anfangs nur wenige Polizisten zu sehen, aber sobald man sie angegriffen hätte, schienen plötzlich mehr von ihnen direkt hinter euch zu spawnen. Dies wäre jedoch nicht mehr der Fall mit 2.0. Jetzt würden die Polizisten nach und nach kommen, bis sie einen besiegen würden.

Zu Release hätte der Charakter merkwürdige Schatten im Wasser gehabt, die mit Patch 2.0 sogar noch schlimmer geworden wären.

Beim Hochklettern auf Leitern (zu Release-Zeiten) verschwanden die Hände und der Kopf des Charakters, was inzwischen behoben sei.

Früher verursachte das Feuer durch das Auto hindurch Schaden, wenn man über Feuer gefahren wäre, was jetzt nicht mehr passieren würde. Allerdings wäre der Charakter immer noch immun gegen Feuer.

Gameinvader erwähnte auch einen Bug, bei dem NPCs nach einem Faustschlag sterben würden, was beim Release anders gewesen sein soll.

Er betonte Verbesserungen bei den Reaktionen der NPCs auf eure Handlungen, merkt aber an, dass sie leider immer noch nicht perfekt wären. Sie würden durch Bugs manchmal gar nicht reagieren.

Hier könnt ihr das Video von Gameinvader sehen:

Unter diesem YouTube-Video teilen die Spieler ihre Gedanken und Wünsche zu Cyberpunk 2077. Die Spieler äußern sich differenziert zu den Veränderungen. Während einige begeistert von den Fortschritten sind und betonen, dass dies endlich das Spiel ist, das sie zum Release erwartet hatten, äußern andere weiterhin Kritik.

Der Spieler garrytalaroc wünscht sich, dass die Entwickler mehr in die Physik und die Interaktion der NPCs und der KI investiert hätten. Dies würde seiner Meinung nach das Spiel noch immersiver machen.

Dark2stWhite schreibt (via Reddit): Ich wünschte, sie würden das Problem beheben: Wenn man kurze oder gar keine Haare hat und einen Hut aufsetzt, hat man plötzlich mehr Haare.

Hier könnt ihr einen Vergleich zwischen der Frisur ohne Hut und der mit Hut sehen:

Folgendes sagen noch weitere Spieler unter dem Video von Gameinvader:

Caa129 geht auf das Problem ein, was Gameinvader auch im Video erwähnt hat: Es ist immer noch enttäuschend zu sehen, dass Dinge wie Bürger, die nicht um Autos herumlaufen, nicht behoben wurden.

tobecocontinued436 ist begeistert von 2.0 und teilt: Die Autos klingen viel besser, das Gameplay macht mehr Spaß, die Welt wirkt lebendiger, die Polizei erscheint nicht mehr einfach hinter dir. Dies ist das Cyberpunk 2077, das wir von Anfang an haben sollten, und es wird nur noch besser mit dem DLC in wenigen Tagen.

Zood94 drückt es so aus: Cyberpunk 2077 Release = Early Access. Cyberpunk 2077 Patch 2.0 = Release 1.0

Der Spieler pw6002 verteidigt Cyberpunk 2077 2.0 und hebt hervor: Ich liebe es, wie dieses Spiel trotz der Fehler seit seiner Veröffentlichung eine riesige Fangemeinde gewonnen hat. Meiner Meinung nach eines der besten Spiele, die ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe. Übrigens: Viele der Dinge, die du (Gameinvader) in deinem Video zeigst, wurden bereits in älteren Updates implementiert, wie die Animation, wenn man aus dem Auto fällt.

Insgesamt scheint das Update 2.0 für Cyberpunk 2077 ein Schritt in die richtige Richtung, um das Spiel in den Zustand zu versetzen, den sich viele bei der Veröffentlichung gewünscht hatten.

Wie seht ihr das Ganze? Wünscht ihr euch noch mehr von Cyberpunk 2077? War ein Feature für euch der Game-Changer? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.

