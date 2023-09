Ihr könnt Cyberpunk 2077 jetzt nackt spielen und habt keine Nachteile

Mit Update 2.0 hat CD Projekt Red so einige Systeme in Cyberpunk 2077 überarbeitet – auch das Cyberware-System. Damit ihr stets am besten ausgerüstet seid, verschaffen wir euch hier einen Überblick über alle Anpassungen. Und ja: Kleidung ist nun (fast) überflüssig.

Was hat sich verändert? Mit Cyberpunk 2077 2.0 wird euer Rüstungswert, die Panzerung, nur noch teilweise von eurem Outfit bestimmt. Kleidung wie schusssichere Westen bieten zwar nach wie vor in geringem Maße zusätzlichen Schutz, das Gro eurer Panzerung zieht ihr aber ab sofort aus eurer Cyberware. Ihr könnt nun also tatsächlich nackt Night Citys Straßen unsicher machen und büßt dabei nichts an Sicherheit ein.

Neu ist auch das Cyberware-Limit: Jedes Stück verbauter Cyberware kostet euch Punkte. Habt ihr euer Punktelimit erreicht, könnt ihr keine Cyberware mehr hinzufügen oder sie upgraden. Vor dem Update konntet ihr euch mit so viel Chrome ausstatten, wie ihr wolltet – ganz ohne Konsequenzen.

Links seht ihr euer Cyberware-Limit, rechts eure aktuelle Panzerung. Cyberware gibt euch nun aber auch mehr Hitpoints. Zudem kann sie sich auch auf eure Stamina und Mobilität auswirken.

Zudem ist die euch angebotene Cyberware nicht mehr an euren Street Cred gebunden. Das bedeutet ihr seht immer alle Waren, die es aktuell zu kaufen gibt und müsst diese nicht durch mehr Bekanntheit mit der Zeit freischalten.

Wie kommt ihr an eure neue Cyberware? Nach wie vor müsst ihr einen Ripperdoc besuchen, um eure Cyberware einsetzen, anpassen oder verändern zu lassen. Ripperdocs sind Ärzte mit Fokus auf Cyberware-Medizin. Ihr findet sie in ganz Night City verstreut.

Wer mit einem alten Savegame in Update 2.0 sowie das DLC Phantom Liberty startet, bekommt einen Quest eingespielt, der euch zu einem Ripperdoc eures Vertrauens schickt. Dort bekommt ihr einen ersten Überblick und könnt Anpassungen vornehmen.

Ederunner – schneller mehr Cyberware für euren V

Wie erhöhe ich mein Cyberware-Limit? Das Limit für Cyberware steigt mit jedem Level-Up automatisch. Es existieren aber auch Items, die das Limit erhöhen oder euch erlauben, es bis zu einem gewissen Punkt zu überschreiten. Es lohnt sich daher, regelmäßige Überprüfungen eurer aktuellen Upgrade-Möglichkeiten in eure Sessions einzuplanen.

Mit Edgerunner schneller mehr Cyberware tragen: Mit dem Vorteil Edgerunner könnt ihr euer Cyberware-Limit um bis zu 50 Punkte überschreiten. Ihr schaltet den Perk im neuen geupdaten Skilltree frei, indem ihr 20 Attributspunkte in eure technischen Fähigkeiten steckt.

Edgerunner lässt euch nicht nur euer Cyberware-Limit überschreiten. Ihr teilt mit dem Vorteil auch mehr Schaden aus.

Wichtig: Für die Freischaltung müsst ihr auch über mindestens elf Vorteilspunkte verfügen. Edgerunner wird erst mit Attributs-Level vier freigeschalten und kann erst nach einigen anderen Vorteilen ausgewählt werden.

Habt ihr eigentlich mit 2.0 einen neuen Spielstand gestartet? Denkt ihr darüber nach? Falls ja, solltet ihr die drei wichtigsten Entscheidungen in Akt eins von Cyberpunk 2077 im Kopf behalten.