Cyberpunk 2077 Phantom Liberty hält eine Menge neuer Enden bereit – So schaltet ihr sie frei

Wer Cyberpunk 2077 spielt oder sogar schon beendet hat kennt Vs Mission und die vielen Steine, die ihm im Weg liegen. Die Base-Game-Endings sind bereits sehr umfangreich, mit dem DLC Phantom Liberty könnt ihr nun aber ein komplett neues Ende und dessen Variationen freischalten.

Achtung – Massive Spoiler! Dieser Artikel beschäftigt sich mit den verschiedenen Versionen, wie Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty enden können. Es herrscht also akute Spoiler-Gefahr!

Wie endet das Base-Game für V? Welches der vier Endings ihr bekommt, basiert vor allem auf eurer Wahl in der Mission „Nocturne Op55N1″. Um jedoch alle Optionen zur Verfügung zu haben, müsst ihr die persönlichen Quests von Panam Palmer und Rogue Amendiares sowie die vorherigen Hauptquests abgeschlossen haben. Achtet auch auf euer Sympathie-Level bei Johnny Silverhand.

Es gibt kein Ende, in dem ihr den Bio-Chip los werdet. Je nach eurer Wahl und eurem Gameplay, stirbt V oder versucht auf die ein oder andere verzweifelte Weise, doch noch Heilung zu finden. In einem Ende, überlässt V sogar seinen Körper Johnny Silverhand.

Phantom Liberty: Was das neue Ende umfasst und wie ihr es freischaltet

Was ist am Ende in Phantom Liberty anders? Wenn ihr die „richtigen” Wahlen trefft, kann V überleben und es gibt ein bittersüßes Ende:

Ihr erfüllt eine Mission für Präsidentin Myers. Sie hält ihr Versprechen ein und V bekommt den Bio-Chip sowie Johnny Silverhand entfernt. Nach zwei Jahren im Koma kehrt V zurück nach Night City, allerdings als „normaler” Mensch: V kann keine Cyberware mehr verwenden. Zudem sind viele alte Gefährten ihrer Wege gegangen und wollen teils nichts mehr mit V zu tun haben.

Aber V lebt und kann sich ein neues Leben aufbauen.

Wie bekommt ihr das neue Ende? In der Mission „Firestarter” müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Songbird oder Solomon Reed helft. Eure Entscheidung hat vorrangig Auswirkungen darauf, welche weiteren Quests euch erwarten und was für Gegner ihr besiegen müsst.

Mit Songbird schießt ihr euch in „The Killing Moon” zu einem Spaceshuttle durch. Dort schickt ihr Songbird gen Mond, damit sie ihr eigenes Chip-Problem klären kann.

Ruft ihr aber stattdessen Reed an und helft ihm, Songbird zu fangen, müsst ihr in „Black Steel in the Hour of Chaos” mit ihm gegen MaxTac-Einheiten antreten. Ihr stellt Songbird schlussendlich.

Song So Mi alias Songbird hat ihre ganz eigenen Probleme und wie jeder in Night City keine Skrupel, andere für ihre Ziele einzuspannen.

Egal wem von beiden ihr helft: Wenn V überleben soll, müsst ihr Songbird lebend bei Präsidentin Myers abliefern.

Unterstützt ihr Songbird wird sich euch Reed in den Weg stellen. Übergebt Songbird hier. Stellt ihr euch von Anfang an auf Reeds Seite, müsst ihr Songbird fangen. Sie wird euch bitten, sie zu töten – schlagt das aus.

Tipp der Redaktion: Nach dem Ende in Phantom Liberty ist V ein Nichtkämpfer. Ihr könnt zwar zum Beispiel ein früheres Savegame laden und mehr von Night City erkunden, müsst dann aber den Abschluss noch einmal spielen. Auch beeinflussen eure abgeschlossenen Quests den Umfang des Endes.

Wir raten daher dazu, mit den Quests ab „Firestarter” erst loszulegen, wenn ihr mit euren Abenteuern in Night City soweit zufrieden seid. Ihr könnt ohne Probleme bis zur Basis-Hautpquest „Nocturne Op55N1″ spielen und trotzdem das neue, positivere Ende für V freischalten.

