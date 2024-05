LoL: Faker erklärt, warum ihm gewinnen gar nicht mehr so wichtig ist

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Obwohl er zunächst Vertrauen in sie hatte, empfand er es als herzzerreißend, sie zu sehen, wie sie nicht so gut spielten, wie er es erhofft hatte . Dennoch entschied er sich dafür, sich nicht auf die negativen Aspekte zu konzentrieren, sondern einen Lichtblick zu finden und sich darauf zu fokussieren .

Was sagt Faker über das Team? Fakers Vertrauen in sein Team und seine Bereitschaft, sich auf seine Mitspieler zu verlassen, haben im Laufe der Jahre zugenommen. Im letzten Jahr saß er teilweise auf der Bank, weil er unter einer Arm-Verletzung litt.

Was sagt er in dem Interview? Trotz seines Erfolgs bei den Worlds 2023 und zahlreicher anderer Titel betonte Faker, dass sein Blick auf das Leben und seine Karriere sich verändert hat. Er spricht darüber, sich nicht nur auf Siege oder Niederlagen zu fokussieren, sondern nach vorne zu schauen und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Lee Faker Sang-hyeok, auch bekannt als der Unkillable Demon King und the Goat, ist zweifellos eine Legende in League of Legends. Seine beeindruckende Karriere begann im Jahr 2013, als der damals erst 17-jährige Faker mit dem Team T1 seinen ersten Weltmeistertitel bei den LoL-Worlds gewann. Seitdem hat er bemerkenswerte Erfolge erzielt und kann stolz auf vier Weltmeisterschaftstitel mit T1 zurückblicken.

Der legendäre LoL -Profi Faker hat verraten, warum ihm gewinnen nicht mehr so wichtig ist. Zudem spricht er darüber, was T1 noch stärker gemacht hat.

