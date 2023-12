LoL: Faker erklärt, warum er ein Angebot von knapp 17 Millionen Euro ablehnte

Der vierfache League of Legends -Weltmeister Faker erklärt in einem Interview, warum er ein Angebot über 17 Millionen Euro ablehnte und erzählt mehr über seine neuen Ziele. MeinMMO verrät euch die Details.

Lee Faker Sang-hyeok, der „Unkillable Demon King“, gewann vor Kurzem mit seinem Team T1 die League of Legends -Weltmeisterschaft 2023, womit er sich bereits den vierten Weltmeistertitel holte.

Am 20. Dezember trat er als Gast in der südkoreanischen Sendung You Quiz On The Block auf und erzählte in einem Interview, warum er ein Angebot eines chinesischen Teams, das ihn als Spieler haben wollte, von knapp 24 Milliarden KRW (umgerechnet ca. 17 Millionen Euro) ablehnte.

Fakers Fokus liegt auf neuen Zielen, nicht mehr auf Geld

Was genau sagt Faker? In dem Interview mit den Moderatoren Yoo Jae Suk und Jo Se Ho betonte Faker, dass seine derzeitigen Ziele sich von seinem früheren Streben nach finanziellen Gewinnen unterscheiden, weshalb er unter anderem das Angebot ablehnte.

Früher sei sein Hauptziel gewesen, so viel Geld wie möglich zu verdienen, insbesondere zu Beginn seiner beeindruckenden Karriere.

Faker erklärte, dass er im Laufe der Jahre sein Ziel, Geld zu verdienen, erreicht hat. Daher dachte er ständig darüber nach, was nun wichtig war, und identifizierte Ehre als das nächste wesentliche Ziel.

Er führte weiter aus:

[Früher] dachte ich, ich sollte den Leuten zeigen, wie großartig ich bin, indem ich viel gewinne. Aber als sich meine Karriere aufbaute, dachte ich darüber nach, welche anderen Ziele ich haben sollte. Ich dachte, ich sollte mir ein Ziel setzen, das ich anderen widmen sollte. […] Mein Ziel im Moment ist es, mehr zu lernen und zu wachsen, anstatt Geld zu verdienen und Ruhm aufzubauen. Außerdem behandelt mich das Team [T1] gut, also bin ich geblieben. […] Faker via allkpop

Fakers Begründung beleuchtete nicht nur seinen persönlichen Entwicklungsansatz, sondern auch den Einfluss von Bescheidenheit in seiner Karriere.

Er erklärte, dass Bescheidenheit für einen professionellen Spieler von entscheidender Bedeutung sei.

Ich denke, Bescheidenheit ist das Wichtigste. Mit einer bescheidenen Haltung kann man zuhören, was andere Leute sagen, und auf diese Weise kann man mehr lernen. Faker via allkpop

Dieses Streben nach ständiger Verbesserung und das Bewusstsein für den Wert von Bescheidenheit scheinen für Faker einen höheren Stellenwert zu haben als der finanzielle Reiz.

Was sagte er noch? Er betonte, dass seine Vorbereitung nicht auf die Ergebnisse der Weltmeisterschaft abzielte, sondern das Ziel verfolgte, sein Bestes zu geben und das Spiel zu genießen, selbst im Falle einer 0:3-Niederlage. Faker sagte: Das war mein Ziel, unsere Fans wollten den Sieg, also war ich in dieser Hinsicht glücklich.

Der League of Legends -GOAT zeigt, dass wahre Größe nicht nur durch Siege gemessen wird, sondern auch durch die Fähigkeit, sich selbst zu hinterfragen und neue, bedeutungsvollere Ziele zu setzen.

Fakers Engagement für Bescheidenheit, Teamarbeit und das Streben nach Ehre prägen nicht nur seine eigene Reise, sondern dienen auch als inspirierendes Beispiel.