LoL: Faker wechselt nochmal seinen Skin für die Worlds 2023 – Manche Fans sind am Boden zerstört

Faker wurde zum vierten Mal Weltmeister in League of Legends. Wie es üblich ist, dürfen die Spieler von T1 bestimmen, welche Champions besondere Skins zu den World 2023 erhalten werden. Faker wechselte nun nochmal seinen Champion, was einige Fans enttäuschte.

Am 19. November wurde T1 Weltmeister und Faker holte sich zum vierten Mal den Weltmeistertitel gegen Weibo Gaming mit einem klaren 3:0.

Nun durften sich die T1-Spieler aussuchen, welcher Champion einen neuen besonderen Skin zu den Worlds 2023 erhalten soll. Faker ist dafür bekannt, dass er so gut wie nie mit Skin spielt. Er spielt nur super-selten selbst mit einem Skin und bevorzugt die Standausführung seiner Helden.

Zuletzt wählte Faker beim Freundschaftsspiel gegen das deutsche Streamer-Team NNO Old einen besonderen Skin: SKT T1 -Azir.

Doch nun entschied er sich gegen seine ursprüngliche Entscheidung, wir verraten euch wieso.

Faker entscheidet sich gegen Ahri, wählt nun Orianna

Faker hat seine Entscheidung für den Skin der Worlds 2023 nochmal geändert und damit eine Welle der Enttäuschung unter den T1-Fans ausgelöst. Ursprünglich hatte Faker angekündigt, sich mit Ahri an seinen vierten Titel zu erinnern. Doch in einem aktuellen Stream offenbarte er seine Wahl und zwar: Orianna.

Hier könnt ihr den Post von seinem Teamkollegen Gumayusi sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nach dem Gewinn von drei Worlds-Skin in der Vergangenheit (Syndra, Ryze, Zed) stehen Faker eine Vielzahl von Midlanern zur Auswahl. Und die Regel besagt, dass die Spieler nur Skins für Champions wählen können, die sie auch während der Worlds gespielt haben.

Einige LoL-Spieler feiern den angekündigten Wechsel, doch andere, die Fan von Ahri sind und auf den Skin hofften, zeigen sich enttäuscht. Ahri gehört zu den beliebtesten Champions in League of Legends und hat mittlerweile mit den Prestige-Skins zusammengezählt 17 Skins, was wirklich viel in League of Legends ist.

Genau damit argumentierte auch Faker. Seine Wahl sei nun auf Orianna gefallen, weil Ahri bereits eine beträchtliche Anzahl von Skins habe. Orianna hat im Gegensatz zu ihr 11 Skins. Vermutlich könnte auch ein Grund mitspielen, dass Orianna keinen legendären und auch keinen Prestige-Skin besitzt – auch, wenn die Worlds-Skins bis jetzt noch nie legendäre Skins waren.

Orianna ohne Skin.

Einige Fans feiern es, andere sind enttäuscht

Die Entscheidung von Faker, den Skin Orianna zu geben, sorgt für gemischte Gefühle in der Community.

Wir haben euch ein paar Kommentare unter dem X-Post von Gumayusi über Fakers Entscheidung zusammengefasst:

Broccolokid betont: Mein Tag ist ruiniert.

RetrixYeji schreibt: NEIN, NEIN, NEIN, ICH WEIGERE MICH, DAS ZU GLAUBEN!!! WIR BRAUCHEN EINEN T1 AHRI SKIN.

AraArahaChuu sagt: Oh, mein Freund wird weinen, wenn er von dieser Änderung erfährt.

Viele Spieler freuen sich aber auch auf den Orianna-Skin und empfinden die Entscheidung als besser. Ein weiterer Spieler betont, dass Faker vielleicht den Orianna-Skin für seine Großmutter haben möchte und Gumyusi antwortete darauf: Um ehrlich zu sein, dachte ich auch daran.

Die Geschichte dahinter ist: Der Lieblingschampion von Fakers Großmutter ist Orianna, wie es Dack47 auf X schreibt.

Letztendlich ist es Fakers Entscheidung, mit welchem Skin er seinen vierten Weltmeistertitel in Ehren halten möchte. Auch Keria ist offensichtlich unschlüssig, welchen Champion er nun wählen soll.

Er startete auf Instagram eine Abstimmung über seine Champion-Wahl: Zur Auswahl standen die zwei Supporter Bard und Renata Glasc. Eigentlich hatte er vor, sich für Bard zu entscheiden. Es bleibt abzuwarten, ob sich bei der Entscheidung nochmal was dreht.

Für diejenigen, die sich nach einem Worlds-Skin für Ahri sehnen, bleibt die Hoffnung bestehen, dass Faker vielleicht den 5. Weltmeistertitel holt.

Was haltet ihr von dem Wechsel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wusstet ihr das Tyler 1 hinter einem bekannten Meme steckt? Hier erfahrt ihr die Story:

Einer der größten Streamer zu LoL auf Twitch hat eins der besten Memes: Das steckt dahinter