Twitch-Streamer verliert 2-mal in Folge, brüllt, Riot habe LoL komplett zerstört: „Ich kann das nicht mehr spielen“

Der Twitch-Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp liebt und hasst League of Legends. Nach zwei schlechten Spielen erklärte er, wie furchtbar Riot Games sei und in welch erbärmlichen Zustand sich die Balance von LoL befände. Er könne es nicht mehr spielen. Am nächsten Tag riss er wieder 5 Stunden ab.

Das ist Tyler1:

2022 und all die Jahre vorher war Tyler1 der größte Streamer zu League of Legends. Aber 2023 hat er relativ wenig gespielt, mittlerweile ist der deutsche NoWay4U an ihm vorbeigezogen, der 31-Jährige ist nun der weltweit größte Streamer zu League of Legends auf Twitch.

Tyler1 ist für seine Wutausbrüche bekannt: Wenn er einmal in Rage ist, lässt er kein gutes Haar an LoL.

So eine Phase hatte am 28.11. Da wütete er gegen League of Legends und die Entwickler Riot Games.

Tyler1 verliert 2-Mal in Folge: „Devs haben all meine Leidenschaft für das Spiel zerstört“

Was sagte er? Tyler1 hatte zu dem Zeitpunkt seines Wutausbruchs 2 Spiele in Folge verloren – vor allem wegen schlechter Teammitgliedern: Er hatte eine Taliyah im Jungle, die nur 2 Kills erzielte, aber 10-mal starb. Die Top-Seite seines Teams lag bei 8 Kills und 23 Toten. Auf der Gegenseite trumpften hingegen Naafiri (8 Kills) und Graves (18 Kills) auf.

Das versetzte Tyler1 in Rage:

„Leute, ich will ehrlich sein. Ich kann den Scheiß nicht mehr spielen. Das Spiel ist furchtbar, es ist einfach furchtbar. Die Entwickler haben es gekillt. Alle sind mies drauf, wenn sie es spielen.“

Die Balance sei so furchtbar, dass es „jede Leidenschaft und jede Spielbarkeit“, die Tyler1 je für LoL empfunden habe, zerstört habe. Er werde jetzt künftig vielleicht ein Match auf Silber am Tag spielen, damit er was für YouTube hat.

Selbst mit den vielen Änderungen von Season 14 werde sich nichts ändern. Auch da werde alles wieder kaputt sei. Die Entwickler würden einfach nur ihren Gehalts-Check abholen. Die könnten ihn mal. Schande über sie, Schande über jeden von ihnen.

Sprach’s und loggte nach etwa 4:30 Stunden von Twitch aus.

Illaoi bringt schon am nächsten Tag seine Liebe zurück

So ging’s weiter: Am nächsten Tag loggte Tyler 1 wieder ein, riss 5 Stunden in LoL ab. Er spielte Illaoi Top-Lane, dominierte den armen Alistar im Endgame, flamte die Gegner permanent im Chat und brüllte “Top-Lane Diff”.

Am Ende des Streams stellte er fest, das war ein guter Tag. Er habe etwa 150 LP gut gemacht. Wenn er Illaioi spiele, laufe es einfach. Nur wenn er den nicht bekommen, sei er „angepisst“, dann sehe er LoL für das Spiel, das es eigentlich ist.

Illaoi bringt die Liebe zurück.

Das steckt dahinter. Tyler1 ist hier exakt wie jeder andere LoL-Spieler. Seine Meinung über die Balance und den Zustand von LoL hängt stark davon ab, ob er seine letzten Spiele gewonnen oder verloren hat.

Tyler1 verbindet eine seltsame Beziehung zu LoL. Er selbst sieht sich als “süchtig” an. Aber so sehr Tyler1 LoL auch hasst, sorgt das Spiel für einen angenehmen Lebensstandard:

