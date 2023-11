Der größte deutsche Twitch-Streamer zu LoL erklärt, warum eine Änderung der Map bald das ganze Spiel verändern könnte

Der deutsche Twitch-Streamer Frederik „NoWay“ Hinteregger, teilt in seinem Stream seine Begeisterung über die kürzlich angekündigten Veränderungen der Summoner’s Rift Map in League of Legends. Mit Freude berichtet er darüber, wie glücklich er über die angekündigte Season 14 ist und, dass diese ausschlaggebende Veränderungen im Gameplay mit sich bringen wird.

Um welche Änderung geht es? Die bevorstehenden Änderungen, die mit Season 14 im Januar 2024 eingeführt werden, versprechen vor allem große Änderungen an der Summoner’s Rift Map, welche bereits auf dem Test-Server spielbar sind. Hier gibt es für euch eine kurze Zusammenfassung:

Änderungen in Season 14 Das rote und blaue Terrain werden aneinander angeglichen und sollen dafür sorgen, dass man sich gleichberechtigter über die Map bewegen kann und man nicht abhängig von der Seite der Lane einfacher entkommen oder ganken kann

Monster auf der Map bekommen ein Makeover im Void-Stil, teilweise inklusive neuer Features

Die Mid Lane wird insgesamt breiter sein als vorher, was eine der wenigen Änderungen an der Mid Lane ist

Der Busch im Fluss auf der Bot Lane wird mittiger platziert

es wird ein neuer Weg im roten Terrain zum Flussbereich hinzugefügt

Es wird drei unterschiedliche Barons geben, welche eigene Fähigkeiten und Gruben Der „Hunting Baron“ ist der klassische, bereits bekannte Baron Der „Territorial Baron“ platziert eine Wand direkt gegenüber von sich und schafft so zwei einzelne Zugänge; die Fähigkeiten sind nodch nicht bekannt Der „All-Seeing Baron“ kreiert einen langen Tunnel, in welchem er sich mittig aufhält; die Fähigkeiten sind noch nicht bekannt

Einer der drei Barons wird in Minute 20 spawnen

vorher spawnen Voidgrubs in der Grube des Barons und können für Buffs getötet werden ab Minute 5 spawnen 3 Voidgrubs und sobald einer getötet wurde, wird der Timer zurückgesetzt insgesamt können 6 von ihnen in einem Game spawnen und verschwinden in Minute 14, um Platz für den Rift Herald zu schaffen

Spieler können nicht mehr nur um die Kontrolle über den Herald kämpfen, sondern auch seine Macht selber einsetzen, indem man nun auf ihn reiten und steuern kann

Blue und Red Buff Monster werden ab Minute 20 stärker

Mythic Items werden entfernt

NoWay freut sich über die angekündigten Neuerungen

Was sagt NoWay zu den Änderungen? Der größte deutsche Streamer zu LoL (via sullygnome) nimmt die geplanten Features positiv auf.

„Wir werden ein komplett neues Spiel haben“, äußert sich der Streamer am 20. November 2023 zu dem Thema in seinem Stream. Hierbei betont er mehrfach, dass er sich sehr über die kommenden Änderungen freut und sehr zufrieden damit sei, dass so viel an der aktuellen Map erneuert wird.

Diese Neuerung ist eine der größten, die es bisher in dem Spiel gab. Somit könnte sie auch das Gameplay in einigen Situationen verändern. Dies sei gerade deshalb ein Grund für ihn, sich auf die neue Season zu freuen. Einen Mitschnitt des Streams könnt ihr euch hier ansehen:

Nun bleibt abzuwarten, wann noch mehr Infos zu Season 14 kommen werden, ebenso wie das genaue Release Datum.

Die kommende Season verspricht also nicht nur eine rein optische Veränderung der beliebten LoL-Map, sondern Profis und Fans können sich auf einige maßgebliche Wandlungen in zukünftigen Matches freuen, welche auch für langzeitige Spieler ein neues Erlebnis bringen werden.

Wie geht es für NoWay weiter? Im Verlauf seines Streams spricht er mit seiner Community über seine Content-Pläne für die nächste Zeit. Auf ein Ereignis freut der Streamer sich dabei besonders: Er wird gegen T1 spielen, welche die Worlds in diesem Jahr gewonnen haben. NoWay’s Ziel ist hierbei eindeutig: der Titel.

