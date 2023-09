LoL: Der größte deutsche Streamer tritt gegen den besten Spieler der Welt an, Event ist nach 3 Stunden ausverkauft

Normalerweise treffen nur die Top-Teams in League of Legends auf das koreanische Team T1. Für viele Streamer und Spieler ist es ein Traum, mal gegen Faker und Co. spielen zu können. Für ein deutsches Streamer-Team und einige europäische Teams wird dieser Traum endlich wahr.

Was ist Red Bull League of Its Own?

LoL-Duelle zwischen T1 und Europa

Wird auch live auf Twitch und YouTube gestreamt

Am 9. Dezember um 11 Uhr im Velodrome Berlin

Mit dabei sind T1, G2, Karmine Corp, Team Heretics, BIG, Eintracht Spandau, NNO Old

War nach 3 Stunden ausverkauft

BIG und Eintracht Spandau werden um den Platz gegen T1 auf dem Event noch gegeneinander antreten. Als besonderer Twist auf dem Event ist der wählbare Champion-Pool. Dieser wird von Match zu Match immer kleiner und verspricht demnach interessante und spaßige Picks.

NNO Old als kleines Highlight

NNO Old besteht aus den größten deutschen Streamer im Bereich League of Legends. Tolkin auf der Toplane, Agurin im Jungle, NoWay auf der Midlane, Broeki als ADC und Karni als Support. Dabei hat NoWay das große Los gezogen und hat die Chance, sich gegen Faker zu behaupten.

Ob und wie sich das Streamer-Team gegen T1 behaupten kann, ist schwer zu sagen, T1 ist natürlich der Favorit eines solchen Matches. Ansonsten treten auch noch das spanische Team Heretics, das französische Karmine Corp und G2 auf dem Event gegen T1 an.

NoWay und Tolkin freuen sich auf das Event wie kleine Kinder, wenn man sich ihre Ankündigung anschaut:

Das Event verspricht auf jeden Fall unterhaltsame Matches zwischen den europäischen Teams und T1. Und auch NNO Old wird bestimmt eine spaßige Show abliefern.

Werdet ihr euch das Event anschauen oder habt ihr sogar Karten für das Event ergattern können? Auf welches Match-Up freut ihr euch? Schreibt es uns in die Kommentare.

