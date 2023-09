LoL: Faker (27) gewinnt Spiel der Weltstars, entgeht wohl frühem Karriere-Aus – Musste nicht mal selbst ran

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Das ist seine Chance: Aktuell werden die Asia Games in China ausgetragen . In Südkorea gibt es eine Sonderregelung, dass Athleten und klassische Musiker, die das Prestige Südkoreas erhöhen, vom Militärdienst befreit werden können.

In League of Legends wurde heute Morgen ein wichtiges Match für die Zukunft einiger Top-Spieler ausgetragen. Star-Spieler wie Faker, Ruler oder Chovy sparen sich wohl den verpflichtenden Militärdienst in Südkorea, der ihr Karriere-Ende bedeuten würde. Doch ein Sieg gegen China im Halbfinale der Asia Games war nun eine Vorentscheidung.

