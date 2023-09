Fans von BTS finden’s total unfair, dass LoL-Stars wie Faker besser behandelt werden als ihre Lieblinge

Für Fans der südkoreanischen K-Pop-Band BTS brach im Sommer 2022 eine Welt zusammen: Ihre Idole müssen den Wehrdienst in Südkorea antreten. Während die E-Sportler in League of Legends, wie Superstar Faker, nun offenbar die Möglichkeit erhalten, sich zu drücken, wenn sie nur gut genug sind, ihr Land stolz machen und Gold bei den Asia Games 2022 zu holen.

Was ist denn mit dem Wehrdienst in Südkorea? Fans von League of Legends wissen es seit Jahren: das südkoreanische Militär versteht beim Wehrdienst keinen Spaß. Durch die ständige Bedrohung durch Nordkorea gelten beim Wehrdienst strenge Regeln. Selbst erfolgreiche Profis, die Millionen verdienen und international berühmt sind, müssen ihre Karriere beenden, wenn der Staat ruft:

In Südkorea wird jeder junge Mann mit 18 erfasst, mit 19 gemustert und muss bis spätestens 28 seinen Wehrdienst abgeleistet haben.

Erfolgreiche LoL-Profis wie Khan (27) mussten ihre ohnehin schon kurze Profi-Karriere jäh beenden, weil das Militär rief und sie keine Gelegenheit mehr hatten, den Dienst weiter zu verschieben.

Der Wehrdienst dauert etwa 2 Jahre, ein Comeback ist nach so langer Zeit ist kaum möglich.

Faker wird im Mai 2023 28 Jahre alt, für ihn tickt die Uhr:

Extrem erfolgreiche Band muss Jahre lang pausieren fürs Militär

So erging es jetzt BTS: Die koreanische Gruppe BTS wurde 2010 gegründet. Sie wird von ihren Fans geradezu frenetisch verfolgt und gefeiert. Wer sich gegen sie versündigt, ist der Feind.

BTS hat über 40 Millionen Alben verkauft. Auch weltweit gesehen ist BTS eine extrem erfolgreiche Band: Sie waren die erst nicht-englischsprachige Band, die eine ausverkaufte Vorstellung im Wembley-Stadium gaben.

Viele Mitglieder der Gruppe sind gerade im kritischen Alter von 27 oder 28 und müssen nach den Regeln ihren Wehrdienst nun ableisten, können ihn nicht länger verschieben, obwohl sie so extrem erfolgreich sind.

Im Juni 2022 kündigte die Gruppe daher eine geplante, längere Pause an, um ihren Wehrdienst abzuleisten.

Im Dezember 2022 wurde das älteste Mitglied von BTS, Jin, bereits verpflichtet. Im April 2023 J-Hope, Suga hat es jetzt am 22. September 2023 erwischt.

Von der Produktionsfirma hieß es, alle Mitglieder der Gruppe BTS planen ihren Wehrdienst abzuleisten. Man freue sich darauf, dass die Band 2025 wieder zusammenfindet.

Einige Fans der Band, bekannt als ARMY, erwischte die Nachricht schwer, dass BTS für einige Zeit so auseinanderfallen würde. Die Diskussion wird jetzt erneut hitzig geführt.

In Südkorea ist es ein heißes Thema: Muss BTS wirklich zum Militär, wenn man es E-Sportlern erspart:

Sport-Stars und neuerdings auch E-Sportler können dem Wehrdienst entgehen

Kann man dem Militär-Dienst entkommen? Es gibt eine Möglichkeit, wie man dem Militär-Dienst in Südkorea dauerhaft entkommt: Man muss so ein toller Sportler oder klassischer Musiker sein, dass man das Prestige seiner Nation erhöht.

So wurde dem Fußball-Star Son Heun-min (HSV, Leverkusen, Tottenham) im Jahr 2018 eine Ausnahme vom Wehrdienst erteilt, nachdem er Gold bei den 2018er Asia Games gewonnen hatte. Er musste lediglich 3 Wochen beim Militär antreten.

Von dieser Ausnahme können jetzt auch E-Sport-Stars wie Faker profitieren. Denn erstmals in der Geschichte der Asia Games wird dort nun auch LoL Games spielt. Faker tritt für Südkorea bei den Asia-Games 2022 an: Die Spiele finden vom 22. September bis 8. Oktober in Hangzhou statt. Sie wurden wegen Covid verschoben.

Bei den 2022 Asia Games werden neben vielen körperlichen Sportarten auch “geistige Sportwarten” wie Bridge, Schach, Go, Xiangqi und eben E-Sports (LoL) betrieben.

Korea tritt mit einem Killer-Team bei den Asia-Games an

Wer spielt da bei den Asia-Games für Sodkorea? Für Korea tritt ein absolutes Killer-Team an: Die Mannschaft ist sowas wie eine Truppe der „Besten Spieler des Planeten“ mit Zeus, Kavani, dem „untötbaren Dämonenkönig“ Faker, dem kultisch verehrten Chovy, Ruler und Wunderkind Keria.

Das einzige Team, das halbwegs mithalten kann, dürfte das von China sein. Sie spielen mit 369, Bin, Jiejie, Knight, Jackeylove und Meiko.

Das Team von Südkorea hat in der Vorrunde klar gegen Hong Kong und Kasachstan gewonnen.

Faker könnte um den Militärdienst herumkommen, wenn er Gold holt

Man geht davon aus, dass Faker als „Elite-Athlet“ seines Landes ebenfalls vom Militär-Dienst verschont wird, wenn er sich die Gold-Medaille holt.

Denn eine Regelung sieht vor, dass „Elite-Athleten oder klassische Musiker“ vom Wehrdienst ausgenommen werden können, wenn sie das Prestige der Nation befeuern.

Faker, der im Mai 28 wird, könnte also tatsächlich um den Wehrdienst herumkommen.

Aller Voraussicht nach wird es wohl darum gehen, ob Faker das Finale gegen China gewinnt und so bis 30 weiterspielen kann oder ob er doch noch einberufen wird.

Pikant: Vielleicht muss Faker nicht mal selbst ran, sondern kann „unserem Herrn und Erlöser“ Chovy die Midlane überlassen. Der Starspieler von Gen g. ist 5 Jahre jünger als Faker und hat ihm in letzter Zeit schon einige Mal die Tour vermasselt.

„Unser Herr und Erlöser“: Chovy.

Wer ärgert sich darüber? Wie das US-Portal Dexerto berichtet sind die Fans von BTS geradezu schockiert über diese Nachricht.

Wie Nikkei Asia berichtet, sagt ein Einwohner von Seoul:

Wenn jeder eine Ausnahme-Regel bekommt, der Gold gewinnt, dann muss man auch E-Sportler miteinschließen. Aber es fühlt sich schräg an, dass du eine Sonderbehandlung bekommst, wenn du vorm Rechner sitzt und ein Spiel spielst.

Wie extrem wichtig LoL in Südkorea ist, sieht man daran, dass sich die Politiker um Faker und seine Karriere sorgt. Schon vor 3 Jahren gab es erste Ideen, dass man so ein Juwel doch nicht an die Waffe schicken kann:

Politiker will Gesetz ändern, damit Faker weiter LoL spielen kann