Der Twitch-Streamer Erind „Froste“ Puka hat sich einigen Ärger eingehandelt. Er hat sich mit Fans der südkoreanischen Boyband „BTS“ angelegt – und die Fans wollen ihm ans Leder. Sie schrieben sogar seinem Sponsor an, was das für ein rassistischer Unhold sei.

Was ist das für eine Band? „BTS“ sind die größte Band in Südkorea. Die sind da so wichtig und systemrelevant, dass ein Politiker vorschlug, für sie eine Ausnahme-Regelung für den Wehrdienst zu veranlassen, damit die länger zusammenbleiben und Musik machen können.

Bei uns im Westen war die Hoch-Zeit der Boygroups in den 90ern erreicht mit den BackStreet Boys und Take That. Es gab dann in den letzten Jahren noch eine weitere Welle angeführt von One Direction, aber eigentlich ist das ein Ding von früher.

In Korea ist BTS aber angesagt ohne Ende.

Die Band ist so groß, dass sie mittlerweile in den Westen überschwappt und viele in der Zielgruppe scheinen auch Gamer zu sein.

BTS wird vor allem mit Fortnite verknüpft, die waren da schon 2018 hoch im Kurs und traten in der US-Show von Jimmy Fallon auf.

Fortnite plant jetzt aktuell ein Event um sie. In Asien sind jugendliche Popstars, die Icons, und Videospiele eng verbunden.

BTS-Fans reagieren allergisch auf Covid-19-Spruch

Das hat der Streamer nun gemacht: Der Twitch-Streamer, Erind „Froste“ Puka, hat sich Scherze auf Kosten von BTS erlaubt. An einem Spruch entzündet sich der Zorn der Fans besonders. Froste tweetete im März:

Wenn BTS das Corona-Virus hätte, dann würden deren Fans binnen 24 Stunden ein Heilmittel finden

Auch jetzt im September machte er seine Abneigung gegen BTS deutlich und brachte erneut den Tweet aus dem März auf.

Die Aussage scheint für die Fans von BTS wie ein rotes Tuch zu sein.

Der Scherz sollte darauf anspielen, wie fanatisch die Anhänger von BTS ihre Band lieben, aber der Scherz hatte einen ernsteren Hintergrund, als der Streamer ahnte.

Fans verpetzen Streamer beim Sponsor, bezeichnen ihn als Fremdenfeind

Das war die Reaktion: Nachdem ein Twitter-Shitstorm augenscheinlich wirkungslos geblieben war, wollten die Fans den Streamer da treffen, wo es ihm weh tut: beim Geldbeutel. Der Plan basiert auf der aktuellen „Cancel-Kultur“: Wenn man sich genügend empört, bekommen Leute Ärger, die sich provokant verhalten haben“ (via twitter).

Sie reichten ein Formular rum mit einer Beschwerde-Mail an den Sponsor von Froste, G Fuel. Weitere Fans sollten einige Worte der Mail ändern, damit die nicht im Spam-Filter landet, die Mail dann unterschreiben und sie danach ebenfalls an G Fuel schicken.

Die wesentlichen Punkte:

der Streamer habe sich rassistisch und xenophob geäußert und mit dem hochgefährlichen Corona-Virus gescherzt

er hätte sich über die Fans lustig gemacht und die Namen der Band „gewhite-washed“, also in typische westlichen Namen umgewandelt

der hätte sich zudem abfällig über BTS und sich in rassistisch aufgeladenen Tweets über die Band ausgelassen

Mit der Beschwerde war es aber noch nicht genug: Offenbar hatten Fans zudem versucht, seinen Twitter-Account zu hacken. Zudem bekam der Streamer offenbar einige Todesdrohungen: Dabei handelte es sich um Bilder aus „Spongebob Schwammkopf“, bei denen Figuren die Köpfe fehlten.

Der Streamer nimmt das aber locker. Er sagt: Hass könne ihm nichts anhaben. Denn niemand hasse ihn mehr als er sich selbst.

Offenbar gibt es eine Gruppe, mit der man sich im Netz auf keinen Fall anlegen sollte: Fans von südkoreanischen Boybands.

Wer jetzt neugierig darauf geworden ist, wer BTS sind und warum sie so fanatische Fans haben, wir haben 2018 über einen Auftritt der Band bei Jimmy Fallon berichtet. Schon damals war BTS da stark mit Fortnite verknüpft:

