Aktuell finden in Hangzhou die Asia Games 2022 statt und erstmals ist dort auch Gaming angesagt: Der erste Wettkampf im E-Sports ist gelaufen und China hat das Turnier bei „Honor of Kings“ (Mobile) gewonnen. Das Spiel, so eine Art Mobile League of Legends mit Superhelden, ist in Asien riesig, konnte sich im Westen aber als „Arena of Valor“ nicht durchsetzen.

Was ist das für ein Turnier?

Die „Asia Games“ finden alle 4 Jahre statt. Die Asia Games 2022 wurden wegen Covid auf 2023 verschoben und laufen aktuell in Hangzhou, China.

Neben klassischen Sportarten tragen die Asiaten Wettkämpfe bei geistigen Sportarten aus wie Schach oder Go. 2023 ist auch erstmals E-Sports dabei.

Die Chinesen gewannen nun das erste E-Sport-Gold in der Geschichte der Asia Games im Spiel „Honor of Kings“.

In Europa erschien Honor of Kings im August 2017 unter dem Namen Arena of Valor :

Honor of Kings ist ein LoL-Klon, der in China riesig ist

Was ist das für ein Game? Der chinesische Gaming-Riese Tencent hat 2011 das Studio Riot Games gekauft und, laut Berichten, das LoL-Team gebeten, doch ein „Mobile LoL“ für den Markt in China zu entwickeln, weil League of Legends dort zwar beliebt ist, die Chinesen aber lieber auf dem Handy spielen als auf dem PC.

Riot Games weigerte sich aber und erklärte, dass LoL auf Mobile-Geräten nicht funktionierte. Die Chinesen bauten daraufhin einen ziemlich dreisten LoL-Klon für Mobile-Geräte, nannten ihn „Heroes of Kings“ und vertrieben es über ihre Super-App WeChat.

In den Jahren darauf wurde „Honor of Kings“ ein riesiges Spiel in China, das dort von Millionen von Menschen gespielt wird, auch von 163 Millionen Frauen.

Warum kennen wir das nicht? Der Versuch von Tencent, das Spiel 2017 als „Arena of Valor“ in den Westen zu bringen, scheiterte. Wir haben 2017 auf MeinMMO sogar eine Tier-Liste für das Spiel gebracht und sehen da schräge Helden wie Batman.

Mittlerweile gibt es ohnehin eine offizielle Mobile-Version von LoL. Es war dann wohl doch möglich, LoL auf Mobile-Geräte zu bringen.

Als tritt der Enkel gegen den Großvater an

So gewann China nun: China, als Heimatland von „Honor of Kings“, setzte sich bei dem Turnier klar mit 2-0 gegen Malaysia durch. Dritter wurde Thailand.

Das Finale wurde in einem E-Sport-Centre für 4.500 Zuschauern in Hangzhou gespielt.

Der Trainer von Malaysia sagte nach der Niederlage, China sei ein Riese in diesem Spiel. Gegen sie anzutreten sei so, als würde der Enkel seinen Großvater herausfordern. Man sei enttäuscht, dass man Malaysia nicht sein erstes Gold schenken konnte, habe aber sein Bestes gegeben.

Bei den Asia Games wird auch League of Legends gespielt. Für südkoreanische Profis wie Faker geht es da nicht nur um Gold und Ruhm, sondern auch darum, sich vor der Wehrpflicht zu drücken:

