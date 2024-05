Beim MSI 2024 von LoL hat das amtierende Weltmeister-Team, T1, mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach der Niederlage gegen BLG steht das Match gegen Team Liquid bevor. Doch Gumayusi äußert dazu seine Bedenken.

Nachdem T1 gegen BLG verloren hatte, rutschte das Team ins untere Bracket der MSI (Mid-Season Invitational). Zuvor gewann T1 auch nur knapp gegen G2. Das Top-Team muss jetzt jedes Spiel für sich entscheiden, um zum dritten Mal MSI zu gewinnen. Der AD-Carry Lee Gumayusi Min-hyeong äußert Bedenken darüber, dass sein Team auch gegen ihren nächsten Gegner, Team Liquid, den Kürzeren ziehen könnte.

Herausforderungen für T1 bei MSI 2024

Was sagt Gumayusi? In einem Interview mit Ashley Kang vom 12. Mai (auf YouTube) betont Gumayusi Folgendes: Wenn T1 nicht seine Schwächen angeht, könnten sie gegen Team Liquid verlieren. Er macht klar, wie wichtig es sei, dem Early Game mehr Aufmerksamkeit zu schenken, indem man sich auf Lane-Swaps konzentriert.

Gumayusi spricht über die Herausforderung, jetzt im unteren Bracket zu sein, und betont, dass T1 vier aufeinanderfolgende Siege benötigt, um MSI zu gewinnen. Er erwähnt, dass sie in Form bleiben müssen , da zwischen den Spielen nicht viel Zeit bleibe.

Ein weiterer Punkt, den Gumayusi anspricht, sei die Notwendigkeit eines intensiven Austauschs von Feedback innerhalb des Teams , um besser auf Draft-bezogene Probleme vorbereitet zu sein. BLG bannte im Spiel gegen T1 fünf Mid-Lane-Champions, um Faker bei der Auswahl einzuschränken. Er spielte in Game 4 dann Akali gegen Tristana auf der Mid-Lane.

Abschließend spricht Gumayusi in dem Interview über seine Erwartungen an das bevorstehende Match gegen Team Liquid (TL). Er beschreibt den Spielstil von TL als ziemlich solide .

Dazu sagt er noch Folgendes:

Ich glaube, wir könnten leicht gewinnen, wenn wir das tun, was wir am besten können. Aber wenn wir in die Serie gegen TL gehen, ohne unsere Schwächen anzugehen, denke ich auch, dass wir am Ende verlieren könnten. Gumayusi (Quelle: Ashley Kang YouTube)

Wie geht es also weiter? Weltmeister T1 muss jedes Game gewinnen, um zum dritten Mal bei MSI als Sieger hervorgehen zu können. Morgen, am 15. Mai, treten sie gegen Team Liquid an. Es bleibt abzuwarten, ob T1 Änderungen vorgenommen hat und wie sich das Team gegen Team Liquid behaupten wird. Gumayusi beschreibt jedenfalls seinen Teamkollegen und LoL-Legende Faker als nahezu perfekten Spieler: Faker fehlt noch eine Sache, um ein perfekter Spieler zu sein