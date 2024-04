LoL: 25-Jähriger weint, als er nach 7 Jahren alle besiegt, sogar Faker übertrumpft

In Südkorea wurde das Finale der LCK in League of Legends gespielt. Die Titanen von LoL trafen aufeinander, Faker und Chovy. Aber zum wertvollsten Spieler wurde ein anderer gekürt: der 25-jährige Top-Laner Kim „Kiin“ Gi-in. Der hat eine lange Reise hinter sich.

Wer ist Kiin?

Kiin fing mit 18 an professionell LoL zu spielen, bei den Afreeca Freecs und blieb dort viele Jahre. Kiin gilt schon lange als ein exzellenter LoL-Spieler, aber war nie in einem wirklich starken Team, bis er im November 2023 zu Gen G. wechselte.

Ihm ist das Kunststück gelungen, wirklich jeden Platz am Ende einer LoL-Saison zu belegen, außer die Meisterschaft: Er wurde 3-mal Dritter, 2-mal Vierter, 2017 sogar Letzter.

Doch jetzt, in einem Alter, wo viele ihre Karriere beenden, holte er endlich den 1. Titel und was für einen.

An ihm musste er vorbei:

Im Duell der größten Stars wird ausgerechnet ein ewiger Verlierer zum Held

Wie war der Titelgewinn für ihn? Den 1. Titel gewann Kiin jetzt in einem der größten LoL-Spiele aller Zeiten. 2,6 Millionen Leute sahen in der Spitze das Duell zwischen dem amtierenden Weltmeister T1 und dem vielleicht aktuell besten LoL-Team der Welt, Gen G.

In diesem Kampf der Titanen gibt es Stars ohne Ende:

Bei Gen G. spielt „Unser Herr und Erlöser“ Chovy, zusammen mit dem genialen Jungler Canyon und dem jungen ADC Peyz.

Beim berühmtesten und beliebtesten Team von League of Legends, T1, spielen 5 Weltmeister, deren Namen jeder LoL-Fan auswendig kennt: Zeus, Oner, Faker, Gumayusi und Keria.

Aber keiner von denen wurde der MVP; diese Ehre blieb Kiin vorbehalten, den kaum wer auf dem Zettel hatte.

Der Oldie zeigt dem Aufsteiger Zeus seine Grenzen auf

In Match 1 fertigte Kiin auf Rumble (8-2-11) den armen Zeus (0-5-0) ab. Auch in den 4 weiteren Spielen konnte Kiin den 5 Jahre jüngeren Zeus, der bei der Weltmeisterschaft so geglänzt hatte, völlig unter Kontrolle halten.

Vor allem die Performance von Kiin in Match 5 wird gelobt. Hier konnte man das so starke Team T1 auf nur 2 Kills begrenzen. Zeus spielte 0-4-1 auf Zac.

Die Monster Raidboss-Performance

In den Kommentaren auf reddit heißt es:

„Kiin hat Jahre aufgestauten Frust darüber, dass er im Afreeca-Gefängnis war, auf Zeus entladen.“

„Kiin hat endlich seinen 1. Meister-Titel in der LCK bekommen, nach all den Jahren. Er verdient es so sehr, vor allem nach Spiel 5.“

„Der Draft von T1 war so irre und dann holt Kiin die größte Monster-Raidboss-Performance raus, die man sich vorstellen kann.“

Wie reagierte Kiin? In einem Interview nach dem Match wurde Kiin gefragt, wie er sich fühle.

Der 25-Jährige sagte, er sei glücklich, habe sich aber geschworen, nicht zu weinen. Aber er fühlte sich so emotional grade.

Letztlich brach er doch vor Tausenden von Zuschauern in Tränen aus.

